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С 1 января 2017 года в Приангарье начнется реализация пилотного проекта по чипированию круглых лесоматериалов

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко призвал участников первого областного лесного форума говорить открыто, не замалчивая проблемные моменты. Форум начал свою работу сегодня в селе Хомутово Иркутского района.

- Нам надо обсудить разные вопросы: и лесоустройства, и перспективы развития лесовосстановления, и охраны лесов от пожаров, и обеспечения древесиной сельхозтоваропроизводителей, граждан для собственных нужд, и вопросы санитарного состояния лесов, болезней деревьев на Байкальской природной территории, - отметил глава региона.

Сергей Левченко подчеркнул, что область является лидером по лесосеке среди всех регионов России. Не случайно именно на Приангарье отрабатываются многие эксперименты в лесной отрасли. Так, с 1 января 2017 года начнется реализация пилотного проекта по дистанционному мониторингу использования лесов и по чипированию круглых лесоматериалов.

- Нарушения в лесной отрасли остаются актуальным вопросом для нашей области, и мы должны понимать, что нужно сделать для того, чтобы их не было, - сказал Губернатор.

Участники форума обсудят проект областного закона «Об отдельных вопросах пресечения незаконной деятельности в сфере заготовки и оборота древесины». Также в рамках мероприятия состоится муниципальный час «Взаимодействие Правительства Иркутской области и органов местного самоуправления по вопросам реализации государственной политики в сфере лесных отношений».

Форум организован региональным министерством лесного комплекса. Модератором стал заместитель Председателя областного Правительства Виктор Кондрашов. В форуме участвуют представители территориальных подразделений федеральных лесных ведомств, правоохранительных органов, лесничеств, профсоюзов и общественных организаций, мэры ряда территорий, руководители предприятий лесной отрасли, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.