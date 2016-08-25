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Вблизи Иркутска закрыли нелегальный цех по переработке рыбы

Во время специальных рейдов, проведённых накануне сотрудниками полиции в рамках операции «Нерест», выявлено несколько грубых нарушений в рыбном товарообороте, изъяты десятки килограммов копченого омуля и пресечена деятельность нелегального цеха переработки рыбы.

23 августа сотрудники подразделения по применению административного законодательства ГУ МВД России по Иркутской области совместно с представителями ветеринарной службы и рыбнадзора Иркутской области провели профилактический рейд на рынке, действующем в поселке Листвянка. Участники рейда проверили наличие у владельцев торговых точек необходимых документов, разрешающих им осуществлять предпринимательскую деятельность, провели анализ соблюдения санитарно-эпидемиологических норм ловли, приготовления и хранения рыбы.

Результатом совместной работы полиции и специалистов ветслужбы стало выявление четырех правонарушений. На момент проверки у торговцев рыбой не оказалось необходимых разрешительных документов, деклараций и сертификатов соответствия качества на рыбопродукцию. У них изъято около 50 килограммов копченого омуля.

Кроме того, в ходе операции «Нерест» полицейскими был выявлен нелегальный цех по переработке рыбы. Мини - рыбозавод оборудовал в своём гаражном боксе житель пригородного поселка Дзержинск. Он занимался заготовкой продуктов рыболовства, их переработкой и продажей. В отношении владельца цеха, не имевшего документов, разрешающих ему подобную деятельность, возбуждено административное производство по ст. 14.1 КоАП РФ.

Кроме того следователями органов внутренних дел в рамках операции «Нерест» возбуждено 13 уголовных дел по статье «Незаконная добыча водных животных и растений». Всего с начала операции полицейскими изъято свыше 4,5 тонн незаконно выловленного омуля, на общую сумму 1, 5 млн. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области