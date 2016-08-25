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В Иркутской области прикрыли четыре нелегальных казино

В Иркутской области за текущую неделю закрыт ряд игровых салонов.

Так, сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность игрового клуба, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Красноярская, 71/В. В ходе обыска было изъято 13 игровых автоматов.

В г. Усолье-Сибирское игровой салон, расположенный по адресу ул. Ленина, 9 также был закрыт следователями СКР. Обнаружено и изъято 15 единиц оборудования.

В г. Слюдянка пресечена деятельность игрового клуба, расположенного в павильоне по адресу: ул. Советская, 23А. Сотрудниками правоохранительных органов изъяты 6 компьютеров, с помощью которых проводились азартные игры, денежные средства и документация.

В г. Тайшет ликвидировано игорное заведение, расположенное по адресу: ул. Транспортная, 19-3Н. В ходе обыска следователями СКР совместно с сотрудниками полиции были изъяты 10 компьютеров, денежные средства в размере около 15 тысяч рублей.

Стоит отметить, что всё игровое оборудование изъято из оборота и не подлежит дальнейшему возврату.

Санкция статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч рублей и выше, максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом.