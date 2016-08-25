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58 млн. рублей выделят на создание в Иркутской области специализированной спортивной школы по хоккею с мячом

Проект создания областной специализированной спортивной школы по хоккею с мячом одобрен на заседании Правительства Иркутской области, которое состоялось сегодня под руководством первого заместителя Губернатора – Председателя Правительства Иркутской области Александра Битарова.

Как доложил министр спорта Приангарья Илья Резник, проект предполагает открытие восьми отделений школы в Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Бодайбо, Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Свирске, Тулуне.

В настоящее время в Иркутской области хоккеем с мячом занимается 4095 человек. Учитывая, что во вновь открываемой спортивной школе обучаться будет 700 спортсменов, число занимающихся увеличится на 17%. Планируется, что в отделениях будет работать 18 тренеров. Открытие отделений в муниципальных образованиях позволит сконцентрировать усилия по подготовке спортивного резерва для спортивных команд Иркутской области.

Предварительные расчеты ассигнований на создание ДЮСШ составляют около 58 млн. рублей. Основные затраты будут направлены на приобретение экипировки и спортинвентаря для детей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.