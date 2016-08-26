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Три инвестора – три стратегии

26 августа 2016

Каждый инвестор, приходя на фондовый рынок, в первую очередь должен определить, к какому типу он принадлежит и каковы его финансовые цели, считает Эдуард Семёнов, директор Иркутского офиса «БКС Премьер».

Всех людей, имеющих свободные денежные средства, можно разделить на три группы. И для каждой из этих групп на рынке существуют определенные финансовые решения.

Не зарабатывать, но сохранить

Первая группа инвесторов – самая многочисленная. Это люди, которые привыкли размещать свои денежные средства в банке. Их основная задача – уберечь средства от инфляции, накопить на крупную покупку или же распределить риски, выводя часть денег из основного бизнеса. Задача этих денег – не зарабатывать, но сохраниться.

Одним из стандартных инструментов для данной категории инвесторов выступает банковский депозит. Однако в последнее время наблюдается достаточно серьезная тенденция снижения его ставок. Более того, сейчас в банках почти нет массовых сезонных предложений, которые традиционно использовались для привлечения новых клиентов.

Банк существует на разницу между стоимостью привлечения и стоимостью размещения денежных средств. Сейчас, с одной стороны, имеются ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки, по которой Центробанк кредитует банки. А с другой стороны, возможностей для размещения на профессиональном рынке для банков становится все меньше и меньше по причине сужения рынка, действий Центрального банка и общего экономического кризиса. Уже в прошлом времена, когда рублевая ставка депозита находилась на уровне 15-16% годовых. Банки вынуждены снижать стоимость денег. Безусловно, люди, у которых были открыты депозиты, особенно «длинные», сталкиваются с проблемой: новые условия переоткрытия счета. Возникает закономерный вопрос: что же делать дальше?

Здесь в рамках классической фиксированной доходности на первое место выходит фондовый рынок и его основная часть, которая специализируется на рынке фиксированной доходности, – рынок облигационный. То есть рынок долгов.

Суть его очень простая. Чем занимается банк? Стыкует между собой человека, который хочет дать денег, в лице вкладчика, и человека, который хочет эти деньги потребить, то есть кредитора. Банк деньги, взятые у инвесторов, аккумулирует и впоследствии значительную их часть раздает в виде кредитов. «Соединить» этих двух субъектов напрямую можно с помощью облигаций – долговых ценных бумаг, по которым компании обязуются выплачивать заранее установленный процент тому инвестору, который этой бумагой владеет. Да, банк берет на себя функцию оценки рисков и гарантирует возврат денег.

Но и рынок облигаций – очень серьезный. Особенно если мы говорим о рынке еврооблигаций, порог входа на который составляет  от 100 тыс. долл. – это минимальная стоимость размещения. Конечно, на такой рынок попадают, как правило, очень крупные компании, например, Сбербанк, Внешэкономбанк или Норильский Никель, РЖД. Любой человек, который хоть немного разбирается в экономике, понимает, что за многими из них стоит государство, и крах этих компаний будет означать системный кризис отечественной экономики.

Финансовые компании, и БКС в их числе, могут обеспечить своим клиентам доступ к еврооблигациям несколькими способами, в том числе посредством структурных продуктов. Эти инструменты дают интересную возможность четко ограничивать риски вплоть до 100%. 

Опередить инфляцию вдвое

Вторая группа клиентов – это люди, которые хотят, чтобы доходность их инвестиций опережала инфляцию хотя бы в полтора-два раза, при этом готовы рисковать прибылью, но не готовы рисковать своим капиталом.

Для таких уверенных инвесторов тоже существует широкий спектр предложений. Например,  структурные продукты, которые предполагают очень четкое, очень жесткое ограничение по рискам.

Напомним, что структурный продукт – это готовое, «коробочное» решение с конкретным сроком и четко прописанной нормой доходности или с конкретно прописанным количеством защиты капитала. Продукт, интересующий вторую группу инвесторов, предполагает некую рыночную, спекулятивную, составляющую, то есть не просто фиксирует какую-то ставку, как в первом случае, но устанавливает определенные условия.

В качестве примера возьмем продукт, ориентированный на рост американского фондового индекса NASDAQ. Финансовое решение состоит в следующем: если индекс NASDAQ вырастает за год на определенный процент, допустим, на 20%, то инвестор получает эту доходность себе. А если индекс не вырастает и даже падает, клиент получает в конце срока сумму инвестиций назад. Таких решений очень много, в них используются разнонаправленные базовые активы, то есть то, к чему будут привязаны условия получения или неполучения доходности.

Риск и прибыль - без границ

Третья группа инвесторов сравнивает любую инвестицию со своим бизнесом. А любой бизнес теоретически предполагает неограниченные риски и неограниченные прибыли.

При наличии такого запроса можно поторговать акциями на бирже, причем не обязательно российскими. Американские индексы сейчас демонстрируют очень интересную динамику, в выборный год рынок всегда растет, полон ожидания, что новый президент будет исполнять свои экономические обещания, а экономические обещания всегда хорошие. Поэтому мы рассматриваем не только российский рынок, но и американский, гораздо более широкий.

Недавно была новость, что компания Nintendo, которая прославилась игрой про пекомонов, по капитализации обогнала компанию Роснефть. Nintendo занимается компьютерными игрушками, а Роснефть играет в более серьезные игры. Но сравнение емкости фондового рынка России с американским (на нем обращаются АДР японской компании) позволит нам понять причину, по которой компания-разработчик компьютерных игр, несущая далеко не главную роль в мировой экономике, обошла сырьевую корпорацию.

В американском рынке порядка 600 "голубых фишек", то есть компаний, которые активно торгуются, высоко ликвидны. Понятно, что разбираться в каждой из них и правильно принять решение очень сложно. Поэтому американский рынок нужно осваивать только с профессионалами. В финансовых компаниях, в том числе в БКС, есть люди, которые анализируют информацию по американскому рынку. Занимаясь своим бизнесом, вы не ведете его полностью сами, начиная с бухгалтерии и заканчивая отстаиванием своих интересов в суде. Вы приглашаете специалистов, которые призваны на высоком уровне выполнять определенные функции. Это же касается инвестиций на фондовом рынке. Если вы не являетесь профессионалом в этом вопросе, мне кажется, лучше это доверить тем людям, которые в этом разбираются.

Если же вы решили самостоятельно попробовать свои силы, то, наверное, в первую очередь надо брать рынок российский, потому что имена торгующихся на нем компаний нам хорошо знакомы. Вы не будете гадать, как та или иная новость может повлиять на поведение акции той или иной компании. Кроме того, даже для желающих агрессивно торговать существуют готовые решения, те же самые структурные продукты. Инструменты инвестирования при этом могут быть абсолютно разными – от акций компаний до нефти и драгоценных металлов.

Именно такие, производные финансовые инструменты на старте, когда человек только знакомится с фондовым рынком, считаются более привлекательными, поскольку их поведение проще понять. У акций, к примеру, нет четких параметров периода обращения – они торгуются постоянно, не имея срока погашения. Структурные же продукты позволяют облегчить жизнь, потому что содержат набор базисных характеристик, ставку, сумму, срок и т.д. В этом случае уменьшается число факторов, подлежащих оценке.

Часто возникает вопрос: если человек принимает решение работать на фондовом рынке самостоятельно, насколько это будет для него трудоемко?

Здесь все зависит от целей, которые ставит перед собой инвестор. Фондовый рынок каждый день может совершать движения на 1,5-2%. Это называется волатильностью, рыночными колебаниями. Есть люди, которые ставят себе задачу стараться поймать эти 1,5-2% каждый день. Арифметика в их голове работает так: пусть я буду ловить всего один процент в день, пусть даже каждый второй день по проценту, 120 рабочих дней в год умножаем на 1% и получаем 120% годовых. Эта цифра просто сводит с ума, и человек начинает превращать работу на фондовом рынке в азартную игру. Тогда это действительно очень трудоемко. Если же ловить глобальные тренды, которые случаются в среднем каждые три-четыре месяца, то с этой периодичностью нужно будет совершать по одной-две-три сделки. Это будет уже не столь трудоемко.

Что делать, если вы не можете определить, чего хотите, к какому типу инвесторов относитесь? В этом случае нужно составить портфель, часть которого будет абсолютно надежной и давать стабильный доход, часть будет ликвидной, но с умеренным риском, а часть уйдет в рискованные операции, но с высоким потенциалом.

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Структурный продукт – внебиржевой срочный контракт.

NASDAQ (англ. National Association of Securities Dealers Automated Quotation) – одна из трех основных фондовых бирж США, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний (производство электроники, программного обеспечения и т. п.).

Nintendo (Нинтендо) — японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых консолей.

По данным газеты «Ведомости». Источник: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/22/650159-korporatsiya-monstrov. 

Американская депозитарная расписка (англ. American Depositary Receipt), АДР (англ. ADR) — свободно обращающаяся на американском фондовом рынке производная ценная бумага на акции иностранной компании.


/ СИА /



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