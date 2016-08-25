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Выход есть. Братчанам предложат переехать из аварийного жилья в новые квартиры в Иркутске, Ангарске, Шелехове

В трёх муниципальных образованиях Иркутской области неудовлетворительно идёт работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Самая сложная ситуация в Братске. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании Правительства Иркутской области. Председатель Правительства Александр Битаров рекомендовал мэру Братска предлагать жителям не только переселение в новые дома в пределах города, но и переезд в другие населенные пункты. Денег, заложенных на это, хватит для приобретения жилья в Иркутске, Ангарске, Шелехове.

О ситуации в муниципалитетах доложили мэры Братска Сергей Серебренников, Усть-Илимска Вакиль Тулубаев и посёлка Магистральный Александр Григорьев.

Федеральную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья начали реализовывать два года назад. Этап 2014-2015 годов до сих пор не завершили в двух муниципальных образованиях. В Усть-Илимске расселили девять аварийных домов, по пяти возникли проблемы с генеральным подрядчиком. Готовность домов составляет 70-90%. Сдать их в эксплуатацию планируют до конца года. В Магистральном для расселения 5,2 тыс. кв.м. ветхого и аварийного жилья возводят 16 домов, возникло отставание в строительстве. 10 семей отказываются от всех предложенных вариантов расселения.

Большие сложности в реализации программы отмечают в Братске. По этапу 2015-2016 годов нужно расселить 40,4 тыс. кв.м. На данный момент заключены договоры только на 14 тыс.кв.м. Это 35 % от необходимого объёма. По этапу 2016-2017 годов должны расселить 91,8 тыс. кв.м. По состоянию на 23 августа 2016 года заключены контракты для расселения 28,4 тыс. кв. м, или 31% от необходимого объёма.

Мэр Сергей Серебренников рассказал, что в городе есть проблема с местами для строительства новых домов. Их планировали возводить на месте сносимых двухэтажных бараков, но для многоэтажек там слишком мало места, к тому же требуется прокладывать сети, рассчитанные на гораздо больший объём потребления ресурсов.

Заместитель Председателя Правительства Руслан Болотов считает, что во многом проблемы с невыполнением программы появляются из-за того, что муниципалитеты не могут выстроить отношения с подрядчиками.

Мэру Братска рекомендовали предлагать жителям не только переселение в новые дома, но и переезд в другие населенные пункты. Денег, заложенных на это, хватит для приобретения жилья в Иркутске, Ангарске, Шелехове. Такой схемой активно пользуются жители Магистрального. В рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья для 10 семей приобрели жилье в Иркутске, для 14 - в Шелехове, 1 семья переезжает в Братск, 4 - в поселок Урик Иркутского района. Решается вопрос с переездом жителей Магистрального в посёлок Пивовариха.

- Мы готовы помочь, проработать вопрос с застройщиками, найти подходящие квартиры в Иркутске, Ангарске, Шелехове, вы только предоставьте нам количество семей, готовых переехать из Братска, и количество необходимых для них квадратных метров. Это вопрос решаемый, вам только нужно им заняться, - сказал Александр Битаров Сергею Серебренникову.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов задал вопрос о финансировании программы из муниципального бюджета и оплате излишних квадратных метров. Напомним, многих жителей переселяют из квартир малой площади – 16-18 кв.м. По закону им должны предоставить равноценное жильё, но настолько маленьких квартир сейчас не строят.

Мэр Братска сообщил, что в бюджете города не хватает средств на софинансирование программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, при этом вложение средств муниципалитета – обязательное условие. Разницу в площадях предоставляемого жилья должны оплачивать из городского бюджета, но в нем есть всего 2-2,5% необходимой суммы.

- Вы знали об этой проблеме уже давно, почему её не решали? Почему пришли только сейчас, а не в начале года, когда мы могли вносить изменения в бюджет? – спросил Александр Битаров. – И если вы видели, что проблема не решается на уровне министерства строительства, почему не обращались напрямую к Председателю Правительства? На сегодняшний момент работу данных муниципалитетов и министерства строительства в вопросе исполнения программы по переселению из ветхого и аварийного жилья надо признать неудовлетворительной.

Учитывая жалобы мэров на то, что среди застройщиков мало желающих возводить жильё по предлагаемым программой ценам, Александр Битаров дал поручение до 30 сентября направить в министерство строительства РФ письмо с просьбой увеличения региональной цены за квадратный метр жилья. Сейчас она составляет 35 тыс. рублей.

- Во многих регионах страны стоимость увеличена до 38-40 тысяч рублей, - сказал Александр Битаров. – У нас северные территории, нужна теплоизоляция домов, предъявляются особые требования по сейсмике, высокая стоимость строительных материалов. Думаю, мы сможем добиться повышения региональной цены за квадратный метр жилья.

Председатель Правительства напомнил: за исполнение программы по переселению из ветхого и аварийного жилья несут коллективную ответственность муниципалитеты и регион, и спрос за это будет жёсткий. Поэтому сейчас надо прорабатывать все возможные выходы из сложившейся ситуации, сообщает пПресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Справка

По объемам аварийного жилищного фонда среди субъектов РФ Иркутская область занимает первое место. Он составляет 573 тыс.кв.м. В аварийных домах проживает в 33 тыс. чел. С 2014 года в регионе расселено 247,2 тыс. кв. м аварийного жилья, переселено 14,95 тыс. граждан:

- в 2014 году - 103,8 тыс. кв. м и 6,3 тыс. граждан;

- в 2015 году - 138,4 тыс. кв. м и 8,4 тыс. граждан;

- в 2016 году – 5,0 тыс. кв. м и 0,25 тыс. граждан.

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья должна быть реализована до 1 сентября 2017 года. Регионы, которые к этому сроку не освоят выделенные деньги, должны будут вернуть их в федеральный бюджет. Продления программы не планируют.