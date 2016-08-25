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Небольшой рост цен и увеличение доли продукции с добавленной стоимостью положительно повлияли на финансовые результаты РУСАЛа

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты деятельности компании по итогам второго квартала и первого полугодия 2016 года.

Основные результаты:

В первом полугодии текущего года алюминиевая отрасль находилась под серьезным давлением в связи с продолжающейся сложной ситуацией на сырьевых рынках. Вместе с тем средняя цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) немного выросла во втором квартале 2016 года по сравнению с первым кварталом 2016 года: рост составил 3,7% – до 1 571 доллара США по сравнению с 1 515 долларами США соответственно. Это привело к росту средней цены реализации на 2,8% – до 1 712 долларов США во втором квартале 2016 года по сравнению с 1 666 долларами США в предыдущем квартале несмотря на снижение средней реализованной продуктовой премии в аналогичном периоде на 5,8%.

Выручка компании в первом полугодии 2016 года снизилась на 18,0% – до 3 896 млн долларов США по сравнению с 4 750 млн долларов США в первом полугодии 2015 года в связи со снижением на 13,6% цены алюминия на LME, а также падением на 54,5% средней реализованной премии к цене на LME – до 167 долларов США за тонну в первом полугодии 2016 года по сравнению с 367 долларами США за тонну в аналогичном периоде прошлого года. Эта негативная тенденция была частично компенсирована ростом на 5,0% физических объемов реализации алюминия в сравниваемых периодах.

Выручка во втором квартале 2016 года выросла на 3,6% – до 1 982 млн долларов США по сравнению с 1 914 млн долларов США в первом квартале 2016 года, что обусловлено небольшим ростом цены алюминия на LME, а также увеличением доли продукции с добавленной стоимостью (ПДС) в общем объеме реализации алюминия до 47% во втором квартале 2016 года по сравнению с долей 41% в предыдущем квартале.

В результате скорректированная EBITDA во втором квартале 2016 года выросла до 344 млн долларов США по сравнению с 312 млн долларов США в первом квартале текущего года.

Скорректированная чистая прибыль и нормализованная чистая прибыль РУСАЛа во втором квартале 2016 года составила 40 млн долларов США и 276 млн долларов США соответственно по сравнению с 27 млн долларов США и 149 млн долларов США в предыдущем квартале.

12 июля 2016 года компания осуществила досрочное погашение долга в размере 139 млн долларов США и 8 млн евро (9 млн долларов США) по объединенному договору предэкспортного финансирования, предстоящего к выплате в первом квартале 2017 года.

19 июля 2016 года компания заключила соглашение о продаже 100%-ной доли в боксито-глиноземном комплексе Alpart на Ямайке китайской государственной промышленной группе Jiuquan Iron & Steel (Group) Co. Ltd. (JISCO). Стоимость сделки составляет 299 млн долларов США.

Комментируя результаты второго квартала и первого полугодия 2016 года, генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев сказал:

«На фоне продолжающейся волатильности на сырьевых рынках в первом полугодии текущего года алюминиевая отрасль оставалась в сложной ситуации.

Несмотря на то, что цены находились под серьезным давлением внешних факторов, мы увидели небольшой рост цены во втором квартале 2016 года по сравнению с первым кварталом, что произошло благодаря хорошему спросу на металл и ограниченному предложению на рынке вне Китая. Это, а также увеличение доли продукции с добавленной стоимостью в нашем объеме продаж положительно повлияло на финансовые результаты РУСАЛа во втором квартале текущего года.

В отчетном квартале благодаря сезонному росту спроса, а также укреплению позиций РУСАЛа на узкоспециализированных рынках мы достигли 47%-ной доли ПДС в общем объеме реализации алюминия. Компания продолжит увеличивать свои мощности по производству ПДС, стремясь удовлетворить растущий спрос со стороны наших заказчиков.

Компания уже сейчас производит широкий спектр продукции из первичного алюминия и сплавов, но мы не останавливаемся в инновационном развитии и всегда смотрим на новые рынки и технологии, которые мы могли бы эффективно применять. Так, мы объявили о новом проекте в области развития технологии 3D-печати с применением алюминия для промышленного использования. Данная технология будет применяться для изготовления алюминиевых деталей в машиностроении, аэрокосмической и автомобильной промышленности.

В отчетном периоде мы по-прежнему были сфокусированы на контроле над издержками, что позволило нам эффективно противостоять низким ценам на LME и резко сократившимся премиям. По итогам первого полугодия 2016 года себестоимость на тонну в алюминиевом сегменте составила 1 330 долларов США, что на 10% ниже 1 484 долларов США в первом полугодии 2015 года.

Мы ожидаем, что сложная ситуация в отрасли сохранится и во втором полугодии 2016 года, однако наша приверженность высокому качеству производимой продукции и строгий контроль над издержками позволят компании противостоять внешним вызовам».