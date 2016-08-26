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Промсвязьбанк снизил ипотечную ставку на вторичном рынке до 12,5%26 августа 2016
Промсвязьбанк улучшил условия по программам «Вторичный рынок» и «Залоговый кредит целевой», снизив ставку до 12,5%, в зависимости от суммы кредита. Также увеличен срок действия решения о предоставлении кредита до 90 календарных дней, что позволит клиентам выбрать квартиру своей мечты в комфортный срок.
Программа «Вторичный рынок» распространяется на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья под залог приобретаемой квартиры. Программа «Залоговый кредит целевой» распространяется на приобретение любой квартиры или дома с земельным участком на первичном и вторичном рынке жилья, но под залог имеющейся в собственности квартиры. Требования для обеих программ: минимальный первоначальный взнос устанавливается в размере от 20%, срок от 3 до 25 лет, ставка от 12,5%. Максимальная сумма кредита – 30 млн рублей для приобретения жилья в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и 20 млн рублей для приобретения жилья в иных регионах. Срок выхода на сделку после одобрения клиента – один день.
Ознакомиться подробнее с условиями ипотечных программы можно на сайте банка.
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 150 млрд рублей по состоянию на 01.07.2016 согласно данным по РСБУ. ПАО «Промсвязьбанк» входит в топ-10 банков по активам. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,03% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. 10% - НПФ «Будущее», 10% - фонды НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Регионфонд» и «Доверие», 10% – Пичугов В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru