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Промсвязьбанк снизил ипотечную ставку на вторичном рынке до 12,5%

Промсвязьбанк улучшил условия по программам «Вторичный рынок» и «Залоговый кредит целевой», снизив ставку до 12,5%, в зависимости от суммы кредита. Также увеличен срок действия решения о предоставлении кредита до 90 календарных дней, что позволит клиентам выбрать квартиру своей мечты в комфортный срок.

Программа «Вторичный рынок» распространяется на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья под залог приобретаемой квартиры. Программа «Залоговый кредит целевой» распространяется на приобретение любой квартиры или дома с земельным участком на первичном и вторичном рынке жилья, но под залог имеющейся в собственности квартиры. Требования для обеих программ: минимальный первоначальный взнос устанавливается в размере от 20%, срок от 3 до 25 лет, ставка от 12,5%. Максимальная сумма кредита – 30 млн рублей для приобретения жилья в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и 20 млн рублей для приобретения жилья в иных регионах. Срок выхода на сделку после одобрения клиента – один день.



Ознакомиться подробнее с условиями ипотечных программы можно на сайте банка.