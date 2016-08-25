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Ремонт улицы Розы Люксембург в Иркутске будет завершен до 5 сентября

До 5 сентября комплексный ремонт улицы Розы Люксембург в областном центре будет завершен. Об этом сообщил подрядчик вице-мэру города Иркутска Ивану Носкову в ходе очередной выездной проверки качества выполняемых работ. Работы на объекте выполняет ООО «Горсвет».

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, общая площадь ремонтируемого дорожного полотна составляет 12 700 м2 – здесь кладут двухслойный асфальт от дома № 273А до 21-го Советского переулка. В районе конечной остановки ново-ленинских автобусов рабочие расширяют проезжую часть, переносят световые опоры и светофорные объекты: оборудуют отдельную полосу для поворота направо в сторону станции Горка, а также предусмотрена дополнительная полоса для поворота автобусов налево – на стоянку. Площадку для стоянки также заасфальтируют – для этого подрядчик дополнительно завез отсыпной материал, поскольку в этом месте были выявлены грунтовые воды, неотмеченные изыскательскими организациями на стадии разработки проекта.

По просьбам местных жителей здесь будет сделано несколько тротуаров, в том числе новых. Все они будут выполнены в соответствии с программой доступности среды для маломобильных групп населения.

- Произвести ремонт дорожного полотна с одновременным расширением проезжей части здесь необходимо было давно, - отметил вице-мэр Иван Носков. – Ежедневно на улице Розы Люксембург скапливались пробки по той причине, что пассажирским автобусам нужно как-то свернуть на стоянку через встречный поток транспорта и всем остальным участникам дорожного движения приходилось ждать их. Теперь эта проблема будет решена – и количество пробок в микрорайоне, безусловно, сократится.

Помимо этого, в Ленинском районе в этом году отремонтируют наиболее изношенные участки объездной дороги, улиц Трактовая, Олега Кошевого, Полярная, Генерала Доватора, а также кольцо в районе остановки «Узловая». Уже полностью завершены работы на дороге, ведущей на станцию Батарейная, а также на проезде Шишкина в Иркутске-2.