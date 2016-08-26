Новости

Бюджет Иркутска на 2016 год увеличен на 1,5 млрд. рублей

Бюджет Иркутска на 2016 год увеличен на 1,5 млрд. рублей. Такое решение принято на заседании Думы города. Как сообщила заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, решением предусмотрена корректировка основных параметров городской казны, связанная с увеличением целевых поступлений, в число которых входит областной бюджетный кредит на ремонт автодорог в объеме 200 млн. рублей.

Субсидии из федерального бюджета в объеме 1,3 млрд. рублей будут использованы при строительстве школы в 6-м микрорайоне Ново-Ленино, реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега Ангары, реализации мероприятий по обеспечению доступной среды для инвалидов.

С учетом указанных целевых поступлений расходная часть бюджета Иркутска на 2016 год составит 15,7 млрд. рублей, доходная часть составит 14,6 млрд. рублей, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.