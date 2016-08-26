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«Кросс нации» пройдет в Иркутске 25 сентября

Всероссийский день бега «Кросс нации – 2016» стартует в Иркутске 25 сентября в 12.00 у памятника Александру III.

Соревнования будут проводиться на дистанциях: 4, 6, 8 и 12 км. Забег на 4 км пройдет по маршруту: бульвар Гагарина- улица Чкалова – улица 5-й Армии – улица Карла Маркса – бульвар Гагарина. Старт и финиш у памятника Александру III. Забеги на 6, 8,12 км и VIP-забег планируется провести по аллеям набережной реки Ангары на бульваре Гагарина. Старт и финиш также у памятника Александру III.

Сбор участников дня бега начинается в 10.00, ориентировочное время окончания мероприятия в 16.00, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Положение о соревнованиях, форма заявки на участие размещены на сайте министерства спорта Иркутской области (http://irksportmol.ru). За дополнительной информацией можно обращаться в ОГКУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» по тел (83952)33-64-79, 33-64-37.