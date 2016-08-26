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Сергей Левченко намерен заставить лесопользователей «в белую» платить зарплату и налоги

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил заместителю Председателя регионального Правительства Виктору Кондрашову и министру лесного комплекса Приангарья Сергею Шеверде учесть и внести в протокол I областного лесного форума предложения его участников. Форум прошел сегодня в селе Хомутово Иркутского района.

В ходе мероприятия мэрами двадцати территорий, общественниками, предпринимателями были подняты многие вопросы, касающиеся отношений в лесной сфере. Подводя итоги многочасовой дискуссии, глава региона сформулировал ряд задач для областного Правительства. Так, в государственную программу по лесовосстановлению будут внесены изменения, связанные с созданием страхового фонда лесных семян, увеличением объемов выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой и софинансированием работ по лесоустройству.

Будет проработан механизм для создания инфраструктуры по переработке дикоросов, способов увеличения их заготовки. Министерству лесного комплекса региона поручено создание еще трех пожарно-химических станций третьего типа в территориях, где из-за отдаленности затруднена оперативность реагирования на лесные пожары. Под контроль областного Правительства поставлены проблемы, связанные с усыханием кедрачей и очисткой от захламленности лесов после пожаров и незаконных рубок.

Губернатор отметил, что причины незаконных заготовок древесины связаны, в том числе с нерешенностью социальных вопросов, прежде всего, с отсутствием у жителей сельской местности возможности официально трудоустроится.

– Мы провели инвентаризацию арендаторов лесных участков и выяснили, что 300 лесопользователей не зарегистрированы в тех районах, где они работают. Соответственно они не платят «в белую» зарплату, не платят налоги и найти их невозможно. И когда мы в мае месяце об этом объявили, испугавшись лишения лесосек, арендаторы начали постепенно выходить из «тени». Вот когда мы все триста этих предприятий заставим «в белую» платить зарплату и налоги, тогда появятся рабочие места и не нужды будут «черные» лесорубы, – подчеркнул Сергей Левченко.

Об отдаче лесной отрасли говорил на форуме и руководитель Управления налоговой службы России по Иркутской области Константин Зайцев. По его словам, в 2015 году область администрировала три миллиарда рублей, что в разы больше, чем три года назад. И налоговые поступления лесной отрасли продолжают увеличиваться: за первые шесть месяцев текущего года они выросли на 20% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

В целом Сергей Левченко выразил удовлетворение итогами первого лесного форума. Губернатор отметил, что на этом мероприятии были обсуждены практически все вопросы, существующие в лесной сфере.

– Думаю, что результатом сегодняшней работы станут наши совместные предложения по улучшению лесного законодательства на федеральном и областном уровнях. Считаю, что такой форум должен стать регулярным, с периодичностью минимум один раз в год, – заявил Губернатор.