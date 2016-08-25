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«АктивКапитал Банк» наращивает объем выданных банковских гарантий

За август 2016 года «АктивКапитал Банк» предоставил клиентам 70 банковских гарантий. Самая крупная из них была выдана на прошлой неделе в Самаре – ее объем составил 115 млн рублей.

Общий объем выданных Банком гарантий увеличился за август на 488 млн рублей. Наиболее востребованы среди клиентов Банка тендерные гарантии и гарантии исполнения обязательств по контракту.

Справочная информация:

Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк» (ПАО «АК Банк») основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения Банка представлены в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) Банку присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности».