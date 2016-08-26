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Алексей Москаленко встал на защиту предпринимателя из Иркутской области

Владелец магазина обратился к бизнес-омбудсмену с жалобой на неправомерные действия участковых ОМВД России по Слюдянскому району.

При рассмотрении жалобы выяснилось, что в феврале 2016 года участковые провели контрольную закупку алкоголя в его магазине после 23 часов вечера. Без приглашения понятых и составления необходимых документов, сотрудники полиции изъяли упаковки с пивом стоимостью 12 тыс. рублей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали произошедшее.

Предприниматель, посчитав действия сотрудников полиции неправомерными, обратился с жалобой в прокуратуру Слюдянского района и к начальнику ОМВД России по Слюдянскому району. В обоих случаях действия сотрудников полиции были признаны законными.

Тогда предприниматель отправился за помощью к Алексею Москаленко, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области. Проанализировав предоставленные документы, сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена обнаружили нарушения в действиях сотрудников полиции. Так в соответствии с законодательством алкогольная продукция должна была изыматься в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. Однако ни то ни другое условие участковыми не было выполнено.

Далее об изъятии вещей составляется протокол, в котором должно быть указано сведения о продукции, в том числе, ее количестве. Документ подписывается должностным лицом. Изъятые вещи до рассмотрения дела хранятся в порядке, установленном федеральным законодательством. Эти нормы также не были выполнены.

Кроме того, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, дополнительным наказанием может быть конфискация только проданной полицейским алкогольной продукции. Однако у предпринимателя, помимо проданной продукции, было изъято несколько дополнительных упаковок с алкоголем.

Но самое главное, предпринимателя так и не привлекли к административной ответственности. Дело должен рассматривать мировой судья, однако документы до него так и не дошли.

Учитывая все эти факты, бизнес-омбудсмен обратился к руководству ГУ МВД России по Иркутской области. В результате проверки все нарушения подтвердились, дело об административном правонарушении в отношении продавца прекращено, изъятую продукцию вернули предпринимателю в полном объеме.