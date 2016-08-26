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Чунский ЛПК оштрафовали за несоблюдения порядка на складе

24 августа в рамках сертификации подкарантинной продукции госинспектор карантина растений Тайшетского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора в Чунском районе проверил партию хвойного пиломатериала объемом 83 куб.м, принадлежащую ОАО «Чунский ЛПК». Партия была заявлена к отправке в Японию.

На нижнем складе предприятия инспектором выявлено захламление производственным мусором: порубочными остатками, срезкой, щепой, что противоречит правилам п.1, п.6, ч.1 статьи 32 ФЗ от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений».

В сертификации партии экспортного леса отказано. В отношении должностного лица ОАО «Чунский ЛПК» возбуждено дело об административном правонарушении, наложен штраф, выдано предписание с требованием произвести очистку склада.