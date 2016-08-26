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Иркутскгипродорнии погасил задолженность по зарплате в размере более 33 миллионов рублей

Прокуратура Куйбышевского района г. Иркутска проверила соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы руководством акционерного общества «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии».

Выяснилось, что 338 сотрудникам акционерного общества не была выплачена зарплата за апрель-май 2016 года. Размер задолженности перед работниками составила более 33 миллионов рублей.

Прокурором Куйбышевского района г. Иркутска внесено представление в адрес генерального директора АО «Иркутсгипродорнии» Владимира Ступакова. От гендиректора потребовали устранить выявленные нарушения, и погасить долг перед работникам.

По требованию прокуратуры руководитель также привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, предусмотренного ч.1 ст.5.27 КоАП РФ и оштрафован на 5 тыс. рублей.

В результате принятых мер задолженность работникам предприятия выплачена в полном размере.