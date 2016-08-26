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В Иркутской области осуждена начальница почтового отделения за кражу денег из кассы

Боханским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении начальникка отделения почтовой связи с. Олонки, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения).

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в апреле женщина, воспользовавшись своим служебным положеним, присвоила из кассы 19 тысяч рублей, принадлежащих структурному подразделению Боханского почтамта УФПС Иркутской области.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы сроком на 2 года с 2 годами испытательного сроком. Приговор суда вступил в законную силу.

УФПС Иркутской области сообщает, что данный сотрудник была незамедлительно уволена, присвоенные денежные средства были возвращены гражданам.