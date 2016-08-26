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В Ангарске прокуратура выявила нарушения требований безопасности в детских оздоровительных лагерях

Прокуратурой г. Ангарска проведена проверка соблюдения требований к организации их отдыха и оздоровления организациями и ИП Ангарска.

Большое количество нарушений обнаружено в сфере обеспечения безопасности игрового, спортивного оборудования, малых архитектурных форм, расположенных на территории детских лагерей.

У администраций учреждений отсутствуют документы о проверках и испытаниях на соответствие предусмотренным требованиям безопасности, о регулярном ежегодном основном осмотре, о лицах, ответственных за их проведение.

Кроме того, установлены факты осуществления работниками детских оздоровительных лагерей трудовых функций в отсутствие, либо полученных с нарушением порядка их предоставления, сведений, необходимых для работы с несовершеннолетними.

В результате отсутствия сведений о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданных в установленном законом порядке, нарушаются нормы трудового законодательства и права детей, отдыхающих в указанных детских лагерях, на воспитание в условиях, гарантирующих охрану их жизни и здоровья.

В ходе проверки также выявлялись нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания несовершеннолетних.

По всем фактам нарушений прокуратурой города внесено 5 представлений с требованием устранения допущенных нарушений законодательства и рассмотрении вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.