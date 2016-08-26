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Россельхозбанк возобновил выдачу автокредитов с господдержкой

В рамках государственной программы льготного автокредитования Россельхозбанк возобновил действие продукта «Автокредит с государственной поддержкой» до конца 2016 года. Теперь клиенты Банка могут приобрести автомобиль по сниженной процентной ставке – от 8,5% годовых.

Программа распространяется на новые автомобили стоимостью не более 1 150 000 рублей, произведенные в 2015-2016 годах. Максимальная сумма кредита – 920 000 рублей, но не более 80% от стоимости транспортного средства. Заемные средства предоставляются на срок от 6 до 36 месяцев.

Подать заявку на оформление автокредита с господдержкой можно в ближайшем офисе или на сайте Россельхозбанка. Более подробная информация доступна по ссылке.