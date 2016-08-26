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Снова в школу: Райффайзенбанк, Mastercard и Uber дарят канцтовары к 1 сентября

26 августа держатели карт Mastercard Райффайзенбанка смогут бесплатно заказать в приложении Uber набор канцелярских товаров к началу нового учебного года в школе или вузе.

Для этого в предстоящую пятницу c 12:00 до 17:00 в приложении будет доступна опция UberSCHOOL для пользователей 16 российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Сочи, Краснодара, Красноярска, Уфы, Нижнего Новгорода, Перми, Омска, Челябинска, Самары и Тольятти.

Для того чтобы доставка канцелярского набора была бесплатной, держателям карт MasterCard Райффайзенбанка необходимо ввести промокод LINEIKA в разделе «Промокоды» перед заказом.

В набор канцтоваров UberSCHOOL войдут тетради, карандаши, ластик, точилка, линейки, текстовыделители и ручки, а также удобная сумка, которую можно использовать для сменной или спортивной обуви.

Благодаря доступности новых технологий совместная акция Райффайзенбанка и Uber позволит жителям российских городов быстро решить вопрос приобретения самых необходимых канцелярских принадлежностей и подарков к 1 сентября и посвятить освободившееся время более важным делам.