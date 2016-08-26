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Ипотека для молодых семей: Дальневосточный банк делает жилье доступнее

Социальные выплаты по свидетельству участника подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» в 2016 г. теперь могут использоваться в качестве первоначального взноса по одной из программ ипотечного кредитования от ПАО «Дальневосточный банк».

Минимальная ставка по ипотечному кредиту на приобретение готового и строящегося жилья для участника подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» в 2016 г. составляет всего 13 %, в качестве первоначального взноса можно использовать средства социальной выплаты по свидетельству участника и средства материнского капитала.

Дальневосточный банк помогает молодым семьям воплотить их мечту в реальность — обратитесь за консультацией относительно порядка использования социальных выплат в ближайший офис банка. Узнайте больше об условиях кредита на приобретение жилья на первичном/вторичном рынке или об условиях ипотеки АИЖК на участие в долевом строительстве жилья.