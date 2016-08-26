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Ставки по ипотеке на вторичном рынке в БИНБАНКе по программе банка «ДельтаКредит» снижены на 0,5 процентного пункта

Снижение ставок на 0,5 процентного пункта произошло в рамках программы кредитования на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости. Теперь ставки в БИНБАНКе по ипотечным программам банка «ДельтаКредит» составляют от 11,75 процентов годовых. Как и прежде, кредиты выдаются на срок от 5 до 25 лет на покупку квартир, комнат и долей в них, апартаментов, загородных домов с земельным участком.

Для получения кредита нужен минимальный пакет документов: паспорт, документы о доходах и подтверждение трудоустройства. Если заемщик располагает первоначальным взносом в размере 35% для покупки недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 50% в регионах – из документов требуется только паспорт.

При рассмотрении заявки учитываются доходы, подтвержденные справкой 2-НДФЛ или справкой по форме банка, а также официальная и управленческая отчетность от собственника бизнеса или ИП. Для увеличения суммы кредита банк может рассматривать совокупные доходы клиента и трех его созаемщиков.