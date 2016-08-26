Новости

Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за июль и 7 месяцев 2016 года

Банк ВТБ («ВТБ» или «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за июль 2016 года и 7 месяцев, закончившихся 31 июля 2016 года. Отчёт о прибылях и убытках Чистая прибыль группы ВТБ составила 2,4 млрд рублей в июле и 17,8 млрд рублей за 7 месяцев против чистой прибыли 2,1 млрд рублей и чистого убытка 15,0 млрд рублей за июль и 7 месяцев 2015 года соответственно. Чистые операционные доходы до создания резервов составили 44,7 млрд рублей в июле и 289,4 млрд рублей за 7 месяцев 2016, увеличившись на 22,1% и 40,7% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года;

Чистые процентные доходы составили 35,4 млрд рублей в июле и 242,4 млрд рублей за 7 месяцев 2016 года, увеличившись на 30,6% и 76,7% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Рост чистых процентных доходов был вызван продолжающимся восстановлением чистой процентной маржи, составившей 3,8% в июле и 3,7% за 7 месяцев 2016 года против 3,0% в июле и 2,2% за 7 месяцев 2015 года;

Чистые комиссионные доходы составили 7,2 млрд рублей в июле и 43,8 млрд рублей за 7 месяцев 2016 года, увеличившись на 20,0% и 13,5% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года;

Совокупные расходы Группы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов, а также прочих активов, обязательств кредитного характера и судебных исков составили 24,1 млрд рублей в июле и 127,0 млрд рублей за 7 месяцев 2016 года, увеличившись на 60,7% и 33,8% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стоимость риска Группы, включая обязательства кредитного характера, составила 2,7% в июле и 2,1% за 7 месяцев 2016 года против 1,7% в июле и 1,6% за 7 месяцев 2015 года;

Расходы на персонал и административные расходы составили 17,1 млрд рублей в июле и 133,4 млрд рублей за 7 месяцев 2016, снизившись на 6,0% и увеличившись на 7,6% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Соотношение расходов и операционных доходов (CIR) Группы составило 38,3% в июле и 47,4% за 7 месяцев 2016 года против 49,1% в июле и 59,7% за 7 месяцев 2015 года. Отчет о финансовом положении По состоянию на 31 июля 2016 года совокупные активы Группы составляли

12 566,6 млрд рублей, увеличившись на 1,9% в июле и сократившись на 7,9% с начала 2016 года. Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов увеличились на 1,6% в июле, сократившись на 5,9% с начала 2016 года. Кредиты юридическим лицам до вычета резервов увеличились на 1,7% в июле, сократившись на 8,6% с начала 2016 года, при этом кредиты физическим лицам до вычета резервов выросли на 1,2% в июле и на 5,4% с начала 2016 года;

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила на 31 июля 2016 года 7,1%, не изменившись в июле и увеличившись на 80 б.п. с начала 2016 года. Покрытие неработающих кредитов резервами по состоянию на 31 июля 2016 года находилось на уровне 104,9% (103,9% по состоянию на 30 июня 2016 года, 105,8% по состоянию на 31 декабря 2015 года);

Средства клиентов выросли на 2,3% в июле и на 10,6% с начала 2016 года до

8 040,3 млрд рублей по состоянию на 31 июля 2016 года. Средства юридических лиц выросли на 1,6% в июле и на 16,1% с начала 2016 года, средства физических лиц увеличились на 3,5% в июле и 2,3% с начала 2016 года;

Объем выпущенных долговых ценных бумаг по состоянию на 31 июля 2016 года составил 448,0 млрд рублей, снизившись на 28,1% с начала 2016 года;

Скорректированное соотношение кредитов и депозитов (LDR) составило 102,3% по состоянию на 31 июля 2016 года по сравнению с 102,3% на 30 июня 2016 года и 104,9% на 31 декабря 2015 года. Нескорректированное соотношение кредитов и депозитов составило 109,5% по состоянию на 31 июля 2016 года по сравнению с 110,4% на 30 июня 2016 года и 129,9% на 31 декабря 2015 года;

По состоянию на 31 июля 2016 года достаточность капитала первого уровня составила 13,1% (13,3% на 30 июня 2016 года, 12,4% на 31 декабря 2015 года), общая достаточность капитала — 15,0% (15,1% на 30 июня 2016 года, 14,3% на 31 декабря 2015 года). Неаудированные ключевые показатели Группы ВТБ по МСФО за июль и 7 месяцев 2016 года

as

Подписаться:

Банк ВТБ («ВТБ» или «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии...



464





/ СИА /