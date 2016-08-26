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Сбербанк показал чистую прибыль за 2 квартал 2016 года в размере 145,4 млрд. руб.26 августа 2016
Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 6 месяцев и по состоянию на 30 июня 2016 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления отметил следующее: «Несмотря на отрицательные темпы роста экономики России в первом полугодии 2016 года, мы видим некоторые признаки стабилизации в условиях роста нефтяных цен и укрепления рубля, что позволяет прогнозировать положительную динамику ВВП во второй половине 2016.
На этом фоне я рад сообщить наши результаты за первое полугодие – мы заработали 263.1 млрд руб. чистой прибыли, что было обусловлено как увеличением чистого процентного дохода и стабильным ростом комиссионных доходов, так и снижением стоимости риска.
Мы продолжаем держать в фокусе контроль над расходами, что позволило нам достичь более чем 7%-ного снижения соотношения операционных доходов к операционным расходам за год - с 44,8 до 37,7%.
Рост кредитования в России замедлился по сравнению с предыдущими годами, и в текущих условиях снижения инфляции и высоких ставок его ускорение ограничено. Тем не менее, благодаря комбинации невысоких темпов роста и восстановления рентабельности, показатель достаточности основного капитала Сбербанка вырос с 8,9 до 10,4% за первую половину 2016 года.
Мы продолжаем быть драйвером развития цифровых технологий в оказании финансовых услуг, и уверены, что эти усилия позволят нам укрепить лидирующие позиции на рынке. Сегодня у нас 33 миллиона активных онлайн-клиентов, более 90% розничных и 99% корпоративных платежей выполняются удаленно, а продажи наших продуктов через удаленные каналы показывают трехзначные темпы роста.
Операционная среда за пределами России также была насыщена событиями. Мы продолжаем оптимизировать наше присутствие в Европе - в июле мы объявили о завершении сделки по продаже дочернего банка в Словакии. Наш дочерний банк в Турции демонстрирует улучшение результатов в 1 полугодии 2016, несмотря на возросшую неопределенность в регионе.
В дальнейшем мы ожидаем медленного восстановления экономики, что позволит нам удерживать стоимость риска под контролем и в совокупности с ростом эффективности – поддерживать рентабельность на высоком уровне в 2016 году и далее.»
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2 квартал 2016 года:
- Чистая прибыль составила 145,4 млрд. руб. или 6,62 руб. на обыкновенную акцию, увеличившись на 166,3% по сравнению со вторым кварталом 2015 года.
- Рентабельность капитала достигла 22,8% по сравнению с 10,3% во втором квартале 2015 года.
- Квартальный показатель стоимости риска составил 202 базисных пункта, по сравнению с 260 базисными пунктами во втором квартале 2015 года.
- Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервовулучшилось до 38,5% по сравнению с 43,6% во втором квартале 2015 года.
- Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 4,9% с 5,2% кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 134% с 121% в первом квартале 2016.
- Достаточность капитала укреплялась в течение квартала, коэффициент достаточности основного капитала вырос на 70 базисных пунктов до 10,4%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 14,1%, увеличившись на 70 базисных пунктов.
Обзор основных финансовых показателей
|
В млрд. руб., если не указано иное
|
2 кв. 2016
|
1 кв. 2016
|
2 кв. 2015
|
2 кв. 16/
1 кв.16, % изм.
|
2 кв. 16/
2 кв. 15, % изм.
|
6M 2016
|
6M 2015
|
6M16/
6M15, % изм.
|
|
Чистый процентный доход
|
339,3
|
325,5
|
227,1
|
4,2%
|
49,4%
|
664,8
|
427,4
|
55,5%
|
Чистый комиссионный доход
|
85,9
|
77,2
|
72,5
|
11,3%
|
18,5%
|
163,1
|
141,5
|
15,3%
|
Прочие непроцентные доходы / (расходы)1
|
17,6
|
(25,1)
|
39,2
|
--
|
(55,1%)
|
(7,5)
|
74,8
|
--
|
Доходы всего
|
442,8
|
377,6
|
338,8
|
17,3%
|
30,7%
|
820,4
|
643,7
|
27,5%
|
Чистый расход от создания резерва
|
(96,5)
|
(83,9)
|
(117,1)
|
15,0%
|
(17,6%)
|
(180,4)
|
(232,4)
|
(22,4%)
|
Операционные расходы
|
(168,8)
|
(143,8)
|
(146,6)
|
17,4%
|
15,1%
|
(312,6)
|
(286,3)
|
9,2%
|
Чистая прибыль
|
145,4
|
117,7
|
54,6
|
23,5%
|
166,3%
|
263,1
|
85,2
|
208,8%
|
Прибыль на обыкновенную акцию, руб.
|
6,62
|
5,49
|
2,50
|
20,6%
|
164,8%
|
12,10
|
3,92
|
208,7%
|
Совокупный доход за период
|
149,3
|
124,5
|
76,9
|
19,9%
|
94,1%
|
273,8
|
152,1
|
80,0%
|
Балансовая стоимость на акцию*, руб.
|
115,3
|
110,7
|
95,7
|
4,2%
|
20,5%
|
115,3
|
95,7
|
20,5%
|
Основные финансовые коэффициенты
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность капитала
|
22,8%
|
19,3%
|
10,3%
|
|
|
21,1%
|
8,1%
|
|
Рентабельность активов
|
2,2%
|
1,7%
|
0,9%
|
|
|
2,0%
|
0,7%
|
|
Чистая процентная маржа
|
5,6%
|
5,3%
|
4,2%
|
|
|
5,5%
|
4,0%
|
|
Стоимость риска
|
2,0%
|
1,7%
|
2,6%
|
|
|
1,9%
|
2,6%
|
|
Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов
|
38,5%
|
36,7%
|
43,6%
|
|
|
37,7%
|
44,8%
|
* Собственные средства / общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные). Неаудированный расчет
Чистые процентные доходы за 2 квартал 2016 года составили 339,3 млрд. руб., прибавив 49,4% относительно аналогичного периода прошлого года:
- Динамика процентных доходов (рост 10,1% до 599,5 млрд. руб. по сравнению со 2 кварталом 2015 года) была обусловлена в основном ростом ипотечного кредитования и портфеля ценных бумаг.
- Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, снизились на 18,0% во 2 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 260,2 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 30 базисных пунктов до 4,7% во 2 квартале 2016 года относительно 1 квартала 2016 года за счет снижения стоимости корпоративных и розничных депозитов на 20 базисных пунктов до 4,3% и на 50 базисных пунктов до 6,0% соответственно.
Чистый комиссионный доход за 2 квартал 2016 года составил 85,9 млрд. руб., увеличившись на 18,5% по сравнению со 2 кварталом 2015 года.
- Комиссионный доход за 2 квартал 2016 года вырос на 21,0% до 104,7 млрд. руб. по сравнению со 2 кварталом 2015 года. Доходы от операций с банковскими картами выросли на 15,8% во 2 квартале 2016 года по сравнению со 2 кварталом годом ранее.
- Комиссионные расходы за 2 квартал 2016 года выросли на 34,3% до 18,8 млрд. руб. по сравнению со 2 кварталом 2015 года, в том числе за счет развития операций с банковскими картами.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 2 квартал 2016 года составили 98,3 млрд. руб. в сравнении со 117,5 млрд. руб. за аналогичный период 2015 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 202 базисных пункта против 260 базисных пунктов годом ранее.
- Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля во 2 квартале 2016 года составила 233 базисных пунктов.
- Стоимость кредитного риска розничного портфеля во 2 квартале 2016 года снизилась до 111 базисных пунктов.
Прочие непроцентные доходы составили 17,6 млрд. руб. во 2 квартале 2016 года, существенное влияние на эту статью оказала сделка по реализации непрофильного актива.
Операционные расходы Группы во 2 квартале 2016 года составили 168,8 млрд. руб., прибавив 15,1% относительно аналогичного периода 2015 года, в основном из-за индексации заработной платы сотрудников.
Эффективная налоговая ставка во 2 квартале 2016 года составила 18,1%, снизившись с 21,5% в 1 квартале 2016 года.
Основные показатели отчета о финансовом положении
|
В млрд. руб., если не указано иное
|
30/06/16
|
31/03/16
|
31/12/15
|
6M16/
3M16,
% изм.
|
6M16/
12M15,
% изм.
|
|
Кредиты всего, нетто
|
17 946,9
|
18 501,9
|
18 727,8
|
(3,0%)
|
(4,2%)
|
|
Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение)
|
19 220,5
|
19 740,2
|
19 924,3
|
(2,6%)
|
(3,5%)
|
|
Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение)
|
14 250,9
|
14 785,6
|
14 958,7
|
(3,6%)
|
(4,7%)
|
|
Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение)
|
4 969,6
|
4 954,6
|
4 965,6
|
0,3%
|
0,1%
|
|
Реструктурированная задолженность до резервов
|
3 820,8
|
3 521,3
|
3 423,8
|
8,5%
|
11,6%
|
|
Портфель ценных бумаг
|
3 068,2
|
2 957,7
|
2 906,0
|
3,7%
|
5,6%
|
|
Всего активов
|
25 794,0
|
26 571,7
|
27 334,7
|
(2,9%)
|
(5,6%)
|
|
Средства клиентов
|
18 787,3
|
19 285,2
|
19 798,3
|
(2,6%)
|
(5,1%)
|
|
Средства физических лиц
|
11 957,1
|
11 660,1
|
12 043,7
|
2,5%
|
(0,7%)
|
|
Средства корпоративных клиентов
|
6 830,2
|
7 625,1
|
7 754,6
|
(10,4%)
|
(11,9%)
|
|
Основные финансовые коэффициенты
|
|
|
|
|
|
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов
|
92,6%
|
93,0%
|
91,9%
|
|
|
|
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле
|
4,9%
|
5,2%
|
5,0%
|
|
|
|
Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам
|
134%
|
121%
|
121%
|
|
|
|
Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле
|
19,9%
|
17,8%
|
17,2%
|
|
|
Кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение снизился на 3,0% до 17,9 трлн. руб. во 2 квартале 2016 года относительно 1 квартала 2016 года. Основным фактором снижения корпоративного портфеля стала переоценка валютного портфеля. На динамику кредитного портфеля физических лиц в основном повлиял рост ипотечных кредитов (на 1,4% за 2 квартал).
Средства клиентов показали снижение во 2 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала, преимущественно в сегменте корпоративных средств (снижение на 10,4% относительно 1 квартала), в основном за счет укрепления рубля. Во 2 квартале изменилась структура средств клиентов благодаря увеличению доли средств на текущих счетах от общего объема клиентских средств на 40 базисных пунктов до 25,4%.
Доля неработающих кредитов2 в кредитном портфеле за 2 квартал 2016 года снизилась до 4,9% с 5,2% в 1 квартале 2016 года. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов улучшился за 2 квартал по сравнению с предыдущим и составил 134% от объема неработающих кредитов.
Доля реструктурированных кредитов в общем кредитном портфеле составила 19,9% во 2 квартале 2016 года. Портфель реструктурированных кредитов составил 3,8 трлн. руб. При этом доля неработающих кредитов в реструктурированном портфеле снизилась во 2 квартале 2016 года на 300 базисных пунктов с 11,3% до 8,3%.
Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств
|
Согласно Базель I
Млрд. руб., если не указано иное
|
30/06/16
|
31/03/16
|
31/12/15
|
6M16/
3M16,
% изм.
|
6M16/
12M15,
% изм.
|
Капитал 1-го уровня
|
2 448,3
|
2 345,8
|
2 226,7
|
4,4%
|
10,0%
|
Общий капитал
|
3 315,6
|
3 233,5
|
3 151,2
|
2,5%
|
5,2%
|
Активы, взвешенные с учетом риска
|
23 502,3
|
24 118,1
|
24 995,5
|
(2,6%)
|
(6,0%)
|
Собственные средства
|
2 604,3
|
2 499,7
|
2 375,0
|
4,2%
|
9,7%
|
Основные финансовые коэффициенты
|
Коэффициент достаточности основного капитала
|
10,4%
|
9,7%
|
8,9%
|
|
|
Коэффициент достаточности общего капитала
|
14,1%
|
13,4%
|
12,6%
|
|
Общий капитал Группы вырос на 2,5% во 2 квартале 2016 года относительно показателей 1 квартала 2016 года и составил 3,3 трлн. руб. в основном за счет прибыли. Во 2 квартале 2016 года были выплачены дивиденды за 2015 год в размере 44,4 млрд. руб.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 2,6% во 2 квартале 2016 года относительно показателей 1 квартала 2016 года и составили 23,5 трлн. руб. в основном за счет укрепления курса рубля. Таким образом, коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) увеличился на 70 базисных пунктов во 2 квартале 2016 года и составил 14,1% по состоянию на 30.06.2016. Коэффициент достаточности основного капитала увеличился на 70 базисных пунктов во 2 квартале 2016 года по сравнению с 1 кварталом 2016 года, составив 10,4%.
1 Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с торговыми ценными бумагами; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с ценными бумагами, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков; Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи; Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, валютными производными инструментами и от переоценки иностранной валюты; Расходы за вычетом доходов по операциям с драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах; Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими производными инструментами; Обесценение деловой репутации; Расходы от первоначального признания финансовых инструментов и реструктуризации кредитов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от небанковских видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по небанковским видам деятельности; Нетто-премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Выплаты нетто, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Прочие чистые операционные доходы
2 Неработающие кредиты более 90 дней