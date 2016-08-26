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Сбербанк показал чистую прибыль за 2 квартал 2016 года в размере 145,4 млрд. руб.

26 августа 2016

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 6 месяцев и по состоянию на 30 июня 2016 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления отметил следующее: «Несмотря на отрицательные темпы роста экономики России в первом полугодии 2016 года, мы видим некоторые признаки стабилизации в условиях роста нефтяных цен и укрепления рубля, что позволяет прогнозировать положительную динамику ВВП во второй половине 2016.

На этом фоне я рад сообщить наши результаты за первое полугодие – мы заработали 263.1 млрд руб. чистой прибыли, что было обусловлено как увеличением чистого процентного дохода и стабильным ростом комиссионных доходов, так и снижением стоимости риска.

Мы продолжаем держать в фокусе контроль над расходами, что позволило нам достичь более чем 7%-ного снижения соотношения операционных доходов к операционным расходам за год - с 44,8 до 37,7%.

Рост кредитования в России замедлился по сравнению с предыдущими годами, и в текущих условиях снижения инфляции и высоких ставок его ускорение ограничено. Тем не менее, благодаря комбинации невысоких темпов роста и восстановления рентабельности, показатель достаточности основного капитала Сбербанка вырос с 8,9 до 10,4% за первую половину 2016 года.

Мы продолжаем быть драйвером развития цифровых технологий в оказании финансовых услуг, и уверены, что эти усилия позволят нам укрепить лидирующие позиции на рынке. Сегодня у нас 33 миллиона активных онлайн-клиентов, более 90% розничных и 99% корпоративных платежей выполняются удаленно, а продажи наших продуктов через удаленные каналы показывают трехзначные темпы роста.

Операционная среда за пределами России также была насыщена событиями. Мы продолжаем оптимизировать наше присутствие в Европе - в июле мы объявили о завершении сделки по продаже дочернего банка в Словакии. Наш дочерний банк в Турции демонстрирует улучшение результатов в 1 полугодии 2016, несмотря на возросшую неопределенность в регионе.

В дальнейшем мы ожидаем медленного восстановления экономики, что позволит нам удерживать стоимость риска под контролем и в совокупности с ростом эффективности – поддерживать рентабельность на высоком уровне в 2016 году и далее.»

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2 квартал 2016 года:

  • Чистая прибыль составила 145,4 млрд. руб. или 6,62 руб. на обыкновенную акцию, увеличившись на 166,3% по сравнению со вторым кварталом 2015 года.
  • Рентабельность капитала достигла 22,8% по сравнению с 10,3% во втором квартале 2015 года.
  • Квартальный показатель стоимости риска составил 202 базисных пункта, по сравнению с 260 базисными пунктами во втором квартале 2015 года.
  • Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервовулучшилось до 38,5% по сравнению с 43,6% во втором квартале 2015 года.
  • Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 4,9% с 5,2% кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 134% с 121% в первом квартале 2016.
  • Достаточность капитала укреплялась в течение квартала, коэффициент достаточности основного капитала вырос на 70 базисных пунктов до 10,4%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 14,1%, увеличившись на 70 базисных пунктов.

Обзор основных финансовых показателей

В млрд. руб., если не указано иное

2 кв. 2016

1 кв. 2016

2 кв. 2015

2 кв. 16/

1 кв.16, % изм.

2 кв. 16/

2 кв. 15, % изм.

6M 2016

6M 2015

6M16/

6M15, % изм.

 

Чистый процентный доход

339,3

325,5

227,1

4,2%

49,4%

664,8

427,4

55,5%

Чистый комиссионный доход

85,9

77,2

72,5

11,3%

18,5%

163,1

141,5

15,3%

Прочие непроцентные  доходы / (расходы)1

17,6

(25,1)

39,2

--

(55,1%)

(7,5)

74,8

--

Доходы всего

442,8

377,6

338,8

17,3%

30,7%

820,4

643,7

27,5%

Чистый расход от создания резерва

(96,5)

(83,9)

(117,1)

15,0%

(17,6%)

(180,4)

(232,4)

(22,4%)

Операционные расходы

(168,8)

(143,8)

(146,6)

17,4%

15,1%

(312,6)

(286,3)

9,2%

Чистая прибыль

145,4

117,7

54,6

23,5%

166,3%

263,1

85,2

208,8%

Прибыль на обыкновенную акцию, руб.

6,62

5,49

2,50

20,6%

164,8%

12,10

3,92

208,7%

Совокупный доход за период

149,3

124,5

76,9

19,9%

94,1%

273,8

152,1

80,0%

Балансовая стоимость на  акцию*, руб.

115,3

110,7

95,7

4,2%

20,5%

115,3

95,7

20,5%

Основные финансовые коэффициенты

 

 

 

 

 

 

Рентабельность капитала

22,8%

19,3%

10,3%

 

 

21,1%

8,1%

 

Рентабельность активов

2,2%

1,7%

0,9%

 

 

2,0%

0,7%

 

Чистая процентная маржа

5,6%

5,3%

4,2%

 

 

5,5%

4,0%

 

Стоимость риска

2,0%

1,7%

2,6%

 

 

1,9%

2,6%

 

Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов

38,5%

36,7%

43,6%

 

 

37,7%

44,8%

 

 

* Собственные средства / общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные). Неаудированный расчет

 

Чистые процентные доходы за 2 квартал 2016 года составили 339,3 млрд. руб., прибавив 49,4% относительно аналогичного периода прошлого года:

  • Динамика процентных доходов (рост 10,1% до 599,5 млрд. руб. по сравнению со 2 кварталом 2015 года) была обусловлена в основном ростом ипотечного кредитования и портфеля ценных бумаг.
  • Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, снизились на 18,0% во 2 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 260,2 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 30 базисных пунктов до 4,7% во 2 квартале 2016 года относительно 1 квартала 2016 года за счет снижения стоимости корпоративных и розничных депозитов на 20 базисных пунктов до 4,3% и на 50 базисных пунктов до 6,0% соответственно.

Чистый комиссионный доход за 2 квартал 2016 года составил 85,9 млрд. руб., увеличившись на 18,5% по сравнению со 2 кварталом 2015 года.

  • Комиссионный доход за 2 квартал 2016 года вырос на 21,0% до 104,7 млрд. руб. по сравнению со 2 кварталом 2015 года.  Доходы от операций с банковскими картами выросли на 15,8% во 2 квартале 2016 года по сравнению со 2 кварталом годом ранее.
  • Комиссионные расходы за 2 квартал 2016 года выросли на 34,3% до 18,8 млрд. руб. по сравнению со 2 кварталом 2015 года, в том числе за счет развития операций с банковскими картами.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 2 квартал 2016 года составили 98,3 млрд. руб. в сравнении со 117,5 млрд. руб. за аналогичный период 2015 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 202 базисных пункта против 260 базисных пунктов годом ранее.

  • Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля во 2 квартале 2016 года составила 233 базисных пунктов.
  • Стоимость кредитного риска розничного портфеля во 2 квартале 2016 года снизилась до 111 базисных пунктов.

Прочие непроцентные доходы составили 17,6 млрд. руб. во 2 квартале 2016 года, существенное влияние на эту статью оказала сделка по реализации непрофильного актива.

Операционные расходы Группы во 2 квартале 2016 года составили 168,8 млрд. руб., прибавив 15,1% относительно аналогичного периода 2015 года, в основном из-за индексации заработной платы сотрудников.

Эффективная налоговая ставка во 2 квартале 2016 года составила 18,1%, снизившись с 21,5% в 1 квартале 2016 года.

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное

30/06/16

31/03/16

31/12/15

6M16/

3M16,

% изм.

6M16/

12M15,

% изм.

 

Кредиты всего, нетто

17 946,9

18 501,9

18 727,8

(3,0%)

(4,2%)

 

Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение)

19 220,5

19 740,2

19 924,3

(2,6%)

(3,5%)

 

Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение)

14 250,9

14 785,6

14 958,7

(3,6%)

(4,7%)

 

Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение)

4 969,6

4 954,6

4 965,6

0,3%

0,1%

 

Реструктурированная задолженность до резервов

3 820,8

3 521,3

3 423,8

8,5%

11,6%

 

Портфель ценных бумаг

3 068,2

2 957,7

2 906,0

3,7%

5,6%

 

Всего активов

25 794,0

26 571,7

27 334,7

(2,9%)

(5,6%)

 

Средства клиентов

18 787,3

19 285,2

19 798,3

(2,6%)

(5,1%)

 

Средства физических лиц

11 957,1

11 660,1

12 043,7

2,5%

(0,7%)

 

Средства корпоративных клиентов

6 830,2

7 625,1

7 754,6

(10,4%)

(11,9%)

 

Основные финансовые коэффициенты

 

 

 

 

 

Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов

92,6%

93,0%

91,9%

 

 

 

Доля  неработающих  кредитов  в кредитном  портфеле

4,9%

5,2%

5,0%

 

 

 

Резерв  под  обесценение  кредитного портфеля  к  неработающим  кредитам

134%

121%

121%

 

 

 

Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле

19,9%

17,8%

17,2%

 

 

 

Кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение снизился на 3,0% до 17,9 трлн.  руб. во 2 квартале 2016 года относительно 1 квартала 2016 года. Основным фактором снижения корпоративного портфеля стала переоценка валютного портфеля. На динамику кредитного портфеля физических лиц в основном повлиял рост ипотечных кредитов (на 1,4% за 2 квартал).

Средства клиентов показали снижение во 2 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала, преимущественно в сегменте корпоративных средств (снижение на 10,4% относительно 1 квартала), в основном за счет укрепления рубля. Во 2 квартале изменилась структура средств клиентов благодаря увеличению доли средств на текущих счетах от общего объема клиентских средств на 40 базисных пунктов до 25,4%.

Доля неработающих кредитов2 в кредитном портфеле за 2 квартал 2016 года снизилась до 4,9% с 5,2% в 1 квартале 2016 года. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов улучшился за 2 квартал по сравнению с предыдущим и составил 134% от объема неработающих  кредитов. 

Доля реструктурированных кредитов в общем кредитном портфеле составила 19,9% во 2 квартале 2016 года. Портфель реструктурированных кредитов составил 3,8 трлн. руб. При этом доля неработающих кредитов в реструктурированном портфеле снизилась во 2 квартале 2016 года на 300 базисных пунктов с 11,3% до 8,3%.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств

Согласно Базель I

Млрд. руб., если не указано иное

30/06/16

31/03/16

31/12/15

6M16/

3M16,

% изм.

6M16/

12M15,

% изм.

Капитал 1-го уровня

2 448,3

2 345,8

2 226,7

4,4%

10,0%

Общий капитал

3 315,6

3 233,5

3 151,2

2,5%

5,2%

Активы, взвешенные с учетом риска

23 502,3

24 118,1

24 995,5

(2,6%)

(6,0%)

Собственные средства

2 604,3

2 499,7

2 375,0

4,2%

9,7%

Основные финансовые коэффициенты

Коэффициент достаточности основного капитала

10,4%

9,7%

8,9%

 

 

Коэффициент достаточности общего капитала

14,1%

13,4%

12,6%

 

 

Общий капитал Группы вырос на 2,5% во 2 квартале 2016 года относительно показателей 1 квартала  2016 года и составил 3,3 трлн. руб. в основном за счет прибыли. Во 2 квартале 2016 года были выплачены дивиденды за 2015 год в размере 44,4 млрд. руб.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 2,6% во 2 квартале 2016 года относительно показателей 1 квартала 2016 года и составили 23,5 трлн. руб. в основном за счет укрепления курса рубля. Таким образом, коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) увеличился на 70 базисных пунктов во 2 квартале 2016 года и составил 14,1% по состоянию на 30.06.2016. Коэффициент достаточности основного капитала увеличился на 70 базисных пунктов во 2 квартале 2016 года по сравнению с 1 кварталом 2016 года, составив 10,4%.

 

1 Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с торговыми ценными бумагами; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с ценными бумагами, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков; Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи; Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, валютными производными инструментами и от переоценки иностранной валюты; Расходы за вычетом доходов по операциям с драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах; Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими производными инструментами; Обесценение деловой репутации; Расходы от первоначального признания финансовых инструментов и реструктуризации кредитов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от небанковских видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по небанковским видам деятельности; Нетто-премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Выплаты нетто, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Прочие чистые операционные доходы

2 Неработающие кредиты более 90 дней


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Контроль за соблюдением налогового законодательства в лесной сфере является одним из приоритетных направлений в работе налоговых органов региона. Объем поступлений от предприятий лесной отрасли в Иркутской области в консолидированный бюджет Российской Федерации превышает платежи в Красноярском крае в три раза, их вклад в консолидированный бюджет Иркутской области - самый большой в Сибирском Федеральном округе.
 
26
августа
2016
 Виктор Кондрашов уверен, что новый закон о пунктах приема древесины нанесет удар по всем незаконным рубкам в Приангарье
Правительство Иркутской области в ближайшее время внесет на рассмотрение депутатов Законодательного собрания законопроект о пунктах приема, переработки и отгрузки древесины. Проект закона прошел все...
 
26
августа
2016
 Сильный или слабый: каким будет курс доллара до конца года
Будущее рубля сегодня под вопросом. Одни ждут укрепления национальной валюты (в пользу этого сценария – высокие цены на нефть и растущий поток «горячих» денег в Россию). Другие пророчат ослабление (дефицит бюджета больше запланированного, и для его балансировки необходим более слабый рубль). Чего же все-таки ждать? SIA.RU обратился за комментариями к экспертам.
 
26
августа
2016
 Авиапатрулирование лесов в Иркутской области в 2016 году увеличили на 70%
Кратность авиационного патрулирования для обнаружения лесных пожаров на территории Иркутской области в текущем  году была увеличена на 70% по сравнению с 2015 годом. По оперативным данным, общий...
 
26
августа
2016
 50-процентной скидкой на уплату штрафа ГИБДД воспользовались 80% водителей. Пострадают ли от этого региональные бюджеты?
В ГИБДД РФ по запросу "Ъ" проанализировали, как повлиял закон о скидке на штрафы на платежную дисциплину водителей. Напомним, согласно КоАП РФ, с 1 января 2016 года нарушившие ПДД...
 
26
августа
2016
 Иркутскгипродорнии погасил задолженность по зарплате в размере более 33 миллионов рублей
Прокуратура Куйбышевского района г. Иркутска проверила соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы руководством акционерного общества «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии».
 
26
августа
2016
 Строителей обяжут выполнять не менее 30% работ самостоятельно. Минстрой намерен ограничить практику "торговли подрядами"
Генподрядчиков, занимающихся строительством по госконтрактам, предлагается обязать выполнять не менее 30% работ самостоятельно -- с такой инициативой выступает Минстрой. Аргументирует ведомство свою идею предотвращением "размывания" ответственности при привлечении множества субподрядчиков, а также повышением качества выполняемых работ -- исполнять госконтракт при таком условии смогут более квалифицированные игроки. Впрочем, представители строительной отрасли подчеркивают, что иногда привлечение новых исполнителей обусловлено структурой холдингов, а ужесточение требований может сказаться на финансовой политике генподрядчиков.
 
26
августа
2016
 В Братске начались работы по ремонту дороги в дачный поселок Зяба
В Братске начались работы по ремонту дороги в дачный поселок Зяба. На пятикилометровом участке дороги от поворота на Зябу до садово-огороднического товарищества «Таежный ключ» будет...
 
26
августа
2016
 Для банкротств не хватает управляющих
Госдума получила предложения, призванные в разы увеличить количество финансовых управляющих при банкротстве физлиц. По оценкам экспертов, наблюдается резкая нехватка управляющих для всех потенциальных граждан-банкротов. Решить ее, по версии авторов нового законопроекта, должны снижение требований к таким специалистам и введение административной ответственности за отказ от оказания услуг при банкротстве физлиц.
 
26
августа
2016
 Работу в выходные, праздничные дни, сверхурочные часы оплатят по новому. Минтруд предлагает улучшить учет рабочего времени
Минтруд разработал законопроект, уточняющий правила оплаты рабочего времени. Работодатель теперь сможет избежать выплат по двойному тарифу, если сотрудник вышел сверхурочно в праздничные дни. Работники, в свою очередь, смогут получить повышенную оплату даже за неполный рабочий день в праздник.
 
26
августа
2016
 Чунский ЛПК оштрафовали за несоблюдения порядка на складе
24 августа в рамках сертификации подкарантинной продукции госинспектор карантина растений Тайшетского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора в Чунском районе проверил партию хвойного пиломатериала объемом 83 куб.м, принадлежащую . Партия была заявлена к отправке в Японию.
 
26
августа
2016
 Детский алкоголь отольется родителям. Ритейлеры хотят разделить ответственность за продажу спиртного подросткам
Нести административную ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним должны не только торговые сети, но и родители. Как стало известно "Ъ", соответствующие поправки к...
 
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