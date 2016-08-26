Новости

Сбербанк показал чистую прибыль за 2 квартал 2016 года в размере 145,4 млрд. руб.

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 6 месяцев и по состоянию на 30 июня 2016 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления отметил следующее: «Несмотря на отрицательные темпы роста экономики России в первом полугодии 2016 года, мы видим некоторые признаки стабилизации в условиях роста нефтяных цен и укрепления рубля, что позволяет прогнозировать положительную динамику ВВП во второй половине 2016.

На этом фоне я рад сообщить наши результаты за первое полугодие – мы заработали 263.1 млрд руб. чистой прибыли, что было обусловлено как увеличением чистого процентного дохода и стабильным ростом комиссионных доходов, так и снижением стоимости риска.

Мы продолжаем держать в фокусе контроль над расходами, что позволило нам достичь более чем 7%-ного снижения соотношения операционных доходов к операционным расходам за год - с 44,8 до 37,7%.

Рост кредитования в России замедлился по сравнению с предыдущими годами, и в текущих условиях снижения инфляции и высоких ставок его ускорение ограничено. Тем не менее, благодаря комбинации невысоких темпов роста и восстановления рентабельности, показатель достаточности основного капитала Сбербанка вырос с 8,9 до 10,4% за первую половину 2016 года.

Мы продолжаем быть драйвером развития цифровых технологий в оказании финансовых услуг, и уверены, что эти усилия позволят нам укрепить лидирующие позиции на рынке. Сегодня у нас 33 миллиона активных онлайн-клиентов, более 90% розничных и 99% корпоративных платежей выполняются удаленно, а продажи наших продуктов через удаленные каналы показывают трехзначные темпы роста.

Операционная среда за пределами России также была насыщена событиями. Мы продолжаем оптимизировать наше присутствие в Европе - в июле мы объявили о завершении сделки по продаже дочернего банка в Словакии. Наш дочерний банк в Турции демонстрирует улучшение результатов в 1 полугодии 2016, несмотря на возросшую неопределенность в регионе.

В дальнейшем мы ожидаем медленного восстановления экономики, что позволит нам удерживать стоимость риска под контролем и в совокупности с ростом эффективности – поддерживать рентабельность на высоком уровне в 2016 году и далее.»

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2 квартал 2016 года:

Чистая прибыль составила 145,4 млрд. руб. или 6,62 руб. на обыкновенную акцию, увеличившись на 166,3% по сравнению со вторым кварталом 2015 года.

составила или 6,62 руб. на обыкновенную акцию, увеличившись на 166,3% по сравнению со вторым кварталом 2015 года. Рентабельность капитала достигла 22,8% по сравнению с 10,3% во втором квартале 2015 года.

достигла 22,8% по сравнению с 10,3% во втором квартале 2015 года. Квартальный показатель стоимости риска составил 202 базисных пункта, по сравнению с 260 базисными пунктами во втором квартале 2015 года.

составил 202 базисных пункта, по сравнению с 260 базисными пунктами во втором квартале 2015 года. Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов улучшилось до 38,5% по сравнению с 43,6% во втором квартале 2015 года.

улучшилось до 38,5% по сравнению с 43,6% во втором квартале 2015 года. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 4,9% с 5,2% кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 134% с 121% в первом квартале 2016.

снизилась до 4,9% с 5,2% кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 134% с 121% в первом квартале 2016. Достаточность капитала укреплялась в течение квартала, коэффициент достаточности основного капитала вырос на 70 базисных пунктов до 10,4%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 14,1%, увеличившись на 70 базисных пунктов.

Обзор основных финансовых показателей

В млрд. руб., если не указано иное 2 кв. 2016 1 кв. 2016 2 кв. 2015 2 кв. 16/ 1 кв.16, % изм. 2 кв. 16/ 2 кв. 15, % изм. 6M 2016 6M 2015 6M16/ 6M15, % изм. Чистый процентный доход 339,3 325,5 227,1 4,2% 49,4% 664,8 427,4 55,5% Чистый комиссионный доход 85,9 77,2 72,5 11,3% 18,5% 163,1 141,5 15,3% Прочие непроцентные доходы / (расходы)1 17,6 (25,1) 39,2 -- (55,1%) (7,5) 74,8 -- Доходы всего 442,8 377,6 338,8 17,3% 30,7% 820,4 643,7 27,5% Чистый расход от создания резерва (96,5) (83,9) (117,1) 15,0% (17,6%) (180,4) (232,4) (22,4%) Операционные расходы (168,8) (143,8) (146,6) 17,4% 15,1% (312,6) (286,3) 9,2% Чистая прибыль 145,4 117,7 54,6 23,5% 166,3% 263,1 85,2 208,8% Прибыль на обыкновенную акцию, руб. 6,62 5,49 2,50 20,6% 164,8% 12,10 3,92 208,7% Совокупный доход за период 149,3 124,5 76,9 19,9% 94,1% 273,8 152,1 80,0% Балансовая стоимость на акцию*, руб. 115,3 110,7 95,7 4,2% 20,5% 115,3 95,7 20,5% Основные финансовые коэффициенты Рентабельность капитала 22,8% 19,3% 10,3% 21,1% 8,1% Рентабельность активов 2,2% 1,7% 0,9% 2,0% 0,7% Чистая процентная маржа 5,6% 5,3% 4,2% 5,5% 4,0% Стоимость риска 2,0% 1,7% 2,6% 1,9% 2,6% Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов 38,5% 36,7% 43,6% 37,7% 44,8%

* Собственные средства / общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные). Неаудированный расчет

Чистые процентные доходы за 2 квартал 2016 года составили 339,3 млрд. руб., прибавив 49,4% относительно аналогичного периода прошлого года:

Динамика процентных доходов (рост 10,1% до 599,5 млрд. руб. по сравнению со 2 кварталом 2015 года) была обусловлена в основном ростом ипотечного кредитования и портфеля ценных бумаг.

Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, снизились на 18,0% во 2 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 260,2 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 30 базисных пунктов до 4,7% во 2 квартале 2016 года относительно 1 квартала 2016 года за счет снижения стоимости корпоративных и розничных депозитов на 20 базисных пунктов до 4,3% и на 50 базисных пунктов до 6,0% соответственно.

Чистый комиссионный доход за 2 квартал 2016 года составил 85,9 млрд. руб., увеличившись на 18,5% по сравнению со 2 кварталом 2015 года.

Комиссионный доход за 2 квартал 2016 года вырос на 21,0% до 104,7 млрд. руб. по сравнению со 2 кварталом 2015 года. Д оходы от операций с банковскими картами выросли на 15,8% во 2 квартале 2016 года по сравнению со 2 кварталом годом ранее.

Комиссионные расходы за 2 квартал 2016 года выросли на 34,3% до 18,8 млрд. руб. по сравнению со 2 кварталом 2015 года, в том числе за счет развития операций с банковскими картами.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 2 квартал 2016 года составили 98,3 млрд. руб. в сравнении со 117,5 млрд. руб. за аналогичный период 2015 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 202 базисных пункта против 260 базисных пунктов годом ранее.

Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля во 2 квартале 2016 года составила 233 базисных пунктов.

Стоимость кредитного риска розничного портфеля во 2 квартале 2016 года снизилась до 111 базисных пунктов.

Прочие непроцентные доходы составили 17,6 млрд. руб. во 2 квартале 2016 года, существенное влияние на эту статью оказала сделка по реализации непрофильного актива.

Операционные расходы Группы во 2 квартале 2016 года составили 168,8 млрд. руб., прибавив 15,1% относительно аналогичного периода 2015 года, в основном из-за индексации заработной платы сотрудников.

Эффективная налоговая ставка во 2 квартале 2016 года составила 18,1%, снизившись с 21,5% в 1 квартале 2016 года.

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное 30/06/16 31/03/16 31/12/15 6M16/ 3M16, % изм. 6M16/ 12M15, % изм. Кредиты всего, нетто 17 946,9 18 501,9 18 727,8 (3,0%) (4,2%) Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение) 19 220,5 19 740,2 19 924,3 (2,6%) (3,5%) Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение) 14 250,9 14 785,6 14 958,7 (3,6%) (4,7%) Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение) 4 969,6 4 954,6 4 965,6 0,3% 0,1% Реструктурированная задолженность до резервов 3 820,8 3 521,3 3 423,8 8,5% 11,6% Портфель ценных бумаг 3 068,2 2 957,7 2 906,0 3,7% 5,6% Всего активов 25 794,0 26 571,7 27 334,7 (2,9%) (5,6%) Средства клиентов 18 787,3 19 285,2 19 798,3 (2,6%) (5,1%) Средства физических лиц 11 957,1 11 660,1 12 043,7 2,5% (0,7%) Средства корпоративных клиентов 6 830,2 7 625,1 7 754,6 (10,4%) (11,9%) Основные финансовые коэффициенты Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов 92,6% 93,0% 91,9% Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле 4,9% 5,2% 5,0% Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам 134% 121% 121% Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле 19,9% 17,8% 17,2%

Кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение снизился на 3,0% до 17,9 трлн. руб. во 2 квартале 2016 года относительно 1 квартала 2016 года. Основным фактором снижения корпоративного портфеля стала переоценка валютного портфеля. На динамику кредитного портфеля физических лиц в основном повлиял рост ипотечных кредитов (на 1,4% за 2 квартал).

Средства клиентов показали снижение во 2 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала, преимущественно в сегменте корпоративных средств (снижение на 10,4% относительно 1 квартала), в основном за счет укрепления рубля. Во 2 квартале изменилась структура средств клиентов благодаря увеличению доли средств на текущих счетах от общего объема клиентских средств на 40 базисных пунктов до 25,4%.

Доля неработающих кредитов2 в кредитном портфеле за 2 квартал 2016 года снизилась до 4,9% с 5,2% в 1 квартале 2016 года. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов улучшился за 2 квартал по сравнению с предыдущим и составил 134% от объема неработающих кредитов.

Доля реструктурированных кредитов в общем кредитном портфеле составила 19,9% во 2 квартале 2016 года. Портфель реструктурированных кредитов составил 3,8 трлн. руб. При этом доля неработающих кредитов в реструктурированном портфеле снизилась во 2 квартале 2016 года на 300 базисных пунктов с 11,3% до 8,3%.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств

Согласно Базель I Млрд. руб., если не указано иное 30/06/16 31/03/16 31/12/15 6M16/ 3M16, % изм. 6M16/ 12M15, % изм. Капитал 1-го уровня 2 448,3 2 345,8 2 226,7 4,4% 10,0% Общий капитал 3 315,6 3 233,5 3 151,2 2,5% 5,2% Активы, взвешенные с учетом риска 23 502,3 24 118,1 24 995,5 (2,6%) (6,0%) Собственные средства 2 604,3 2 499,7 2 375,0 4,2% 9,7% Основные финансовые коэффициенты Коэффициент достаточности основного капитала 10,4% 9,7% 8,9% Коэффициент достаточности общего капитала 14,1% 13,4% 12,6%

Общий капитал Группы вырос на 2,5% во 2 квартале 2016 года относительно показателей 1 квартала 2016 года и составил 3,3 трлн. руб. в основном за счет прибыли. Во 2 квартале 2016 года были выплачены дивиденды за 2015 год в размере 44,4 млрд. руб.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 2,6% во 2 квартале 2016 года относительно показателей 1 квартала 2016 года и составили 23,5 трлн. руб. в основном за счет укрепления курса рубля. Таким образом, коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) увеличился на 70 базисных пунктов во 2 квартале 2016 года и составил 14,1% по состоянию на 30.06.2016. Коэффициент достаточности основного капитала увеличился на 70 базисных пунктов во 2 квартале 2016 года по сравнению с 1 кварталом 2016 года, составив 10,4%.

1 Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с торговыми ценными бумагами; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с ценными бумагами, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков; Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи; Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, валютными производными инструментами и от переоценки иностранной валюты; Расходы за вычетом доходов по операциям с драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах; Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими производными инструментами; Обесценение деловой репутации; Расходы от первоначального признания финансовых инструментов и реструктуризации кредитов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от небанковских видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по небанковским видам деятельности; Нетто-премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Выплаты нетто, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Прочие чистые операционные доходы

2 Неработающие кредиты более 90 дней