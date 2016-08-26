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«БайкалИнвестБанк» сообщил об изменении организационно-правовой формы

С «25» августа 2016 года у Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» (далее – Банк) изменилась организационно-правовая форма в наименовании Банка:

Фирменное наименование Банка на русском языке.

полное фирменное наименование: Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» .

сокращенное фирменное наименование: АО «БайкалИнвестБанк».

Фирменное наименование Банка на английском языке.

полное фирменное наименование: «BaikalInvestBank» Joint-Stock Company.

сокращенное фирменное наименование: «BaikalInvestBank» JSC .

Остальные реквизиты остаются без изменений.

До соответствующего уведомления наименование Филиала Банка в г.Москва остается прежним:

Полное наименование Филиала: Филиал Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в городе Москва

Сокращенное наименование Филиала: Филиал ОАО «БайкалИнвестБанк» в г. Москва

До даты внесения изменений в справочник БИК о Банке/Филиале Банка в г. Москва в расчетных и кассовых документах использовать прежнее наименование Банка: Открытое акционерное общество «БайкалИнвестБанк», ОАО «БайкалИнвестБанк»/ Филиала: Филиал Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в городе Москва / Филиал ОАО «БайкалИнвестБанк» в г. Москва.

В срок до 01 ноября 2016 года Банком, в том числе структурными подразделениями могут приниматься документы, оформленные с прежним наименованием Банка и прежними наименованиями структурных подразделений Банка.

В связи с этим, банк доводит до сведения, что все локальные нормативные документы Банка, а также заключенные действующие договоры и соглашения продолжают действовать. Все обязательства Банка перед клиентами сохраняют свою силу.