«БайкалИнвестБанк» сообщил об изменении организационно-правовой формы

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«БайкалИнвестБанк» сообщил об изменении организационно-правовой формы26 августа 2016
С «25» августа 2016 года у Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» (далее – Банк) изменилась организационно-правовая форма в наименовании Банка:
Фирменное наименование Банка на русском языке.
- полное фирменное наименование: Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» .
- сокращенное фирменное наименование: АО «БайкалИнвестБанк».
Фирменное наименование Банка на английском языке.
- полное фирменное наименование: «BaikalInvestBank» Joint-Stock Company.
- сокращенное фирменное наименование: «BaikalInvestBank» JSC .
Остальные реквизиты остаются без изменений.
До соответствующего уведомления наименование Филиала Банка в г.Москва остается прежним:
Полное наименование Филиала: Филиал Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в городе Москва
Сокращенное наименование Филиала: Филиал ОАО «БайкалИнвестБанк» в г. Москва
До даты внесения изменений в справочник БИК о Банке/Филиале Банка в г. Москва в расчетных и кассовых документах использовать прежнее наименование Банка: Открытое акционерное общество «БайкалИнвестБанк», ОАО «БайкалИнвестБанк»/ Филиала: Филиал Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в городе Москва / Филиал ОАО «БайкалИнвестБанк» в г. Москва.
В срок до 01 ноября 2016 года Банком, в том числе структурными подразделениями могут приниматься документы, оформленные с прежним наименованием Банка и прежними наименованиями структурных подразделений Банка.
В связи с этим, банк доводит до сведения, что все локальные нормативные документы Банка, а также заключенные действующие договоры и соглашения продолжают действовать. Все обязательства Банка перед клиентами сохраняют свою силу.