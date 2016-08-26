Новости

Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" за первое полугодие 2016 года по МСФО выросла в пять раз

Банковская группа «Альфа-Банк», в которую входит ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние компании, объявила о результатах своей работы за первое полугодие 2016 года на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Несмотря на продолжающийся спад в российской экономике, Группа показала значительное улучшение финансовых результатов, еще раз доказав устойчивость своей бизнес-модели в новой экономической реальности.

Чистая прибыль Банковской группы выросла в 5 раз по сравнению с предыдущим годом и достигла 161 млн долларов США (против 32 млн долларов США по итогам первого полугодия 2015 года).

Операционная прибыль до создания резервов составила 914 млн долларов США. Ослаблением среднего курса рубля на 22,4% в значительной степени объясняется снижение операционной прибыли до создания резервов, так как в рублевом эквиваленте ее рост составил 5,9%. Дополнительным фактором явилось сокращение доходов по операциям с ценными бумагами, инвестициями, деривативами и иностранной валютой в контексте консервативного управления рисками на высоко волатильных рынках. В первом полугодии 2016 года наблюдалось значительное восстановление чистой процентной маржи, которая выросла до 641 млн долларов США, увеличившись в рублевом эквиваленте на 23,2%, вследствие снижения стоимости привлечения на рынке. Показатель чистой процентной маржи (NIM) в годовом выражении возрос до 4,5% с 3,7% в первом полугодии 2015 года.

Так же значительно улучшился показатель стоимости риска Банковской группы «Альфа-Банк» — снижение с 3,44% до 1,20% благодаря сокращению объема проблемной задолженности. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам снизились до 131 миллионов долларов США в первом полугодии 2016 года по сравнению с 466 млн долларов США в первом полугодии 2015 года. Ставка резервирования на конец первого полугодия 2016 года составила 5,3%.

Благодаря росту клиентской базы, чистый комиссионный доход увеличился в рублевом эквиваленте более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 277 млн долларов США. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов достигла на конец первого полугодия 2016 рекордного уровня в 30,3%, что отражает стратегию банка по увеличению стабильного безрискового дохода и усилению роли транзакционного бизнеса.

Совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк» составили 33 316 млн долларов США по состоянию на 30 июня 2016 года, увеличившись в долларовом выражении на 5,9% по сравнению с 31 470 млн. долларов США на 31 декабря 2015 года. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 1,5% до 21 985 млн долларов США по сравнению с 21 654 млн долларов США на конец 2015 года. В отчетном периоде Группа сохраняла подход, направленный на поддержание качества кредитного портфеля посредством кредитования наиболее надежных заемщиков.

В первом полугодии 2016 года также отмечалась положительная динамика показателей качества кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов (90+ дней) сократилась до 4,4% с 6,9% на 31 декабря 2015 года. Покрытие просроченных кредитов (90+ дней) резервами остается по-прежнему консервативно высоким и составляет 122,1%.

Обязательства Банковской группы «Альфа-Банк» составили 28 671 млн. долларов США по состоянию на 30 июня 2016 года. Средства клиентов увеличились в долларовом выражении на 8,0% до 19 163 млн. долларов США. При этом объем текущих счетов вырос более чем на треть (+34,3%), а их доля в средствах клиентов возросла до 51,5%, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к Банковской группе как к одному из самых надежных финансовых институтов в России.

Капитал Банковской группы «Альфа-Банк» за отчетный период вырос на 6,9% до 4 645 млн. долларов США с 4 344 млн. долларов США в конце 2015 года. Как и ранее, показатели капитала по стандартам Базель I поддерживаются на высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала 1-го уровня составили 21,1%, и 16,7% соответственно, что гарантирует стабильность и устойчивость Банковской Группы даже в сложных экономических реалиях.

Банковская группа «Альфа-Банк» сохраняет позицию одного из крупнейших российских частных банков по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей. В первом полугодии 2016 года Банковской группе удалось сохранить позиции на рынке по всем направлениям своей деятельности:

средняя за период доля рынка по средствам розничных клиентов «до востребования» выросла до исторически рекордного уровня 8,56%;

средняя за период доля на рынке корпоративного кредитования сохранилась на уровне начала года и составила 3,16%;

количество клиентов массового корпоративного бизнеса увеличилось на 9,6% с 217 000 до 238 000 клиентов.

Финансовые результаты группы «Альфа-Банк» составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и проверены аудиторами компании PriceWaterhouseCoopers.

«По итогам первого полугодия 2016 года Альфа-Банк продемонстрировал качественную положительную динамику по ключевым показателям финансовой деятельности в условиях неустойчивости общей экономической ситуации в стране. Уверен, что это является очередной демонстрацией эффективности реализуемой банком модели развития.

Банк продолжает процессы по совершенствованию операционной деятельности во всех сегментах бизнеса, сохраняя пристальное внимание вопросам управления рисками. Мы продолжаем успешную работу с просроченной задолженностью, что также внесло существенный вклад в достижение положительных результатов 1 полугодия 2016 года.

Стратегическим направлением для нас остается разработка и внедрение новаторских технологических решений, дающих новые возможности нашим клиентам. Именно эта работа уже сегодня формирует фундамент устойчивости и успехов Альфа-Банка на годы вперед», — комментирует Главный Управляющий директор Альфа-Банка Алексей Марей.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 13,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.