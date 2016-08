Новости

Карта World of Tanks Blitz зарабатывает золото для клиентов Альфа-Банка

Альфа-Банк и компания «Wargaming» объявляют о выпуске дебетовой карты «World of Tanks Blitz». Оформив карту, поклонники танковых сражений на мобильных устройствах смогут получать игровое золото и различные игровые бонусы за привычные покупки в реальной жизни — золото будет начисляться на игровой аккаунт владельца карты по итогам каждого месяца.

Что дает карта World of Tanks Blitz

6 единиц золото за каждые потраченные на покупки 100 рублей при ежемесячном обороте по карте менее 20 000 рублей;

8,5 единиц золота за каждые потраченные на покупки 100 рублей при ежемесячном обороте по карте, равном или превышающем 20 000 рублей;

месяц премиум-аккаунта в подарок;

различные акции, бонусы и предложения только для владельцев карты.

Как заказать карту World of Tanks Blitz

Чтобы стать владельцем карты World of Tanks Blitz, достаточно заполнить специальную анкету на сайтеhttps://ru.wargaming.net/shop/wotb/ordercard/ либо в любом отделении «Альфа-Банка», на сайте банка, через интернет- и мобильный банк или телефонный центр. Введя бонусный номер, расположенный на лицевой стороне карты, на странице https://ru.wargaming.net/shop/connectcard/, вы сможете привязать банковскую карту к учетной записи Wargaming ID. Получить более подробную информацию и заказать карту:https://ru.wargaming.net/shop/wotb/ordercard/

Напомним, 25 февраля 2016 года Альфа-Банк и Wargaming представили уникальную дебетовую карту «World of Tanks — Master Card-Альфа-Банк», а 19 мая 2016 года дебетовую карту «World of Warships — Master Card-Альфа-Банк». Клиенты банка — владельцы карты могут получать до 8,5 единиц игровой валюты за каждые 100 руб. потраченные по карте, просто оплачивая свои повседневные покупки. Использовать игровую валюту «золото» и «дублоны» можно в легендарных играх «World of Tanks» и «World of Warships» на покупку премиум-аккаунта, получать вдвое больше опыта и кредитов за бои, приобретать редкую технику, а также украшать свои танки и корабли уникальными эмблемами и камуфляжем. Кроме этого владельцы банковской карты получат уникальные дополнительные преимущества от Альфа-Банка и Wargaming: месяц премиум-аккаунта в подарок; бонусы за регулярное использование карты; акции в премиум-магазинах игр; бесплатное Р2Р пополнение (перевод с карты на карту) с карт любых российских банков, а также бесплатная курьерская доставка карты в шести городах: Москва, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск и Краснодар.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 13,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Wargaming — один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Компания была основана в 1998 году и за это время успела разработать и выпустить более 15 проектов. В настоящее время компания Wargaming работает над военной серией MMO-игр, посвященных танковым, воздушным и морским сражениям середины XX века: World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Все три проекта являются частью ММО-вселенной Wargaming.net (www.wargaming.net), объединяющей миллионы игроков в глобальное сообщество варгеймеров. В 2014 году Wargaming вышел на новые платформы, выпустив World of Tanks на Xbox 360 и World of Tanks Blitz на iOS и Android. В 2015 году состоялся релиз World of Tanks на Xbox One и World of Tanks Blitz на Windows 10. В 2016 году World of Tanks вышел на PlayStation®4, а World of Tanks Blitz — на Mac OS X. Wargaming — одна из первых компаний в индустрии видеоигр, которая наладила сотрудничество с военно-историческими музеями по всему миру, активно участвует в мероприятиях по сохранению и реставрации легендарных образцов военной техники и привлекает интерес других компаний к этой теме. Все акции и проекты, осуществляемые Wargaming в этой области, проходят в рамках созданной в 2013 г. глобальной программы «Помним всё».

