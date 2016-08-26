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В Братске начались работы по ремонту дороги в дачный поселок Зяба

В Братске начались работы по ремонту дороги в дачный поселок Зяба. На пятикилометровом участке дороги от поворота на Зябу до садово-огороднического товарищества «Таежный ключ» будет выполнен ремонт методом сплошного покрытия асфальтом дорожного полотна. Перед этим устранят разрушенные участки имеющегося асфальтового покрытия.

Как сообщила заведующая отделом дорожной деятельности, благоустройства и санитарного содержания города комитета ЖКХ Вера Ризман, администрацией Братска была проведена работа по подготовке документов для участия в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы для ремонта автодороги в районе дачного поселка Зяба. Средства на проведение ремонта в размере свыше 28 млн руб. были направлены из областного бюджета, софинансирование из бюджета Братска составило более 5 млн руб.

Региональное министерство строительства, дорожного хозяйства провело конкурсные процедуры, по результатом которых была определена подрядная организация - ООО «Трансстрой».

С сегодняшнего дня подрядчик приступает к ремонтным работам. На первом этапе будет проведен ямочный ремонт, затем выполнено сплошное покрытие асфальтом дорожного полотна.

Как сообщает пресс-служба администрации города Братска, полностью завершить работы планируется к середине октября.