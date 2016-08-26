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Более 100 тысяч рублей заплатила пожилая иркутянка за несуществующие лекарства

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 25 августа в отдел полиции поступило заявление от пожилой иркутянки. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой обмана и перевела все свои сбережения аферистам.

В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что несколько дней назад женщине поступил звонок от незнакомки, выдавшей себя за работницу городской поликлиники. Аферистка сообщила пенсионерке, что после проведённого лабораторного исследования выяснилось, что у той плохие анализы, поэтому необходимо приобрести очень эффективные, но дорогостоящие лекарства, которых, к сожалению, нет в Приангарье.

К их разговору присоединился «высококвалифицированный специалист из Санкт-Петербурга». Он объяснил жертве, чем опасна её якобы прогрессирующая болезнь и убедил её в необходимости приобретения лекарств, и, в конце концов, женщина перевела мошенникам 138 тысяч рублей в надежде вскоре получить исцеляющие препараты. После этого злоумышленники резко стали недоступны.

Сотрудники полиции смогли установить что все телефонные номера, с которых поступали звонки, зарегистрированы в Московской области. Ведётся следствие.