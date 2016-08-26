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Авиапатрулирование лесов в Иркутской области в 2016 году увеличили на 70%

Кратность авиационного патрулирования для обнаружения лесных пожаров на территории Иркутской области в текущем году была увеличена на 70% по сравнению с 2015 годом. По оперативным данным, общий налет воздушных средств составил 1 722 часа. Об этом сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда на Областном лесном форуме.

Глава ведомства подчеркнул, что из-за сложных метеорологических условий и высокого класса пожарной опасности арендуемая ОГБУ «Иркутскавиалесохрана» авиация работала в интенсивном режиме. Это позволило обнаружить более 40% лесных пожаров от общего количества возникших.

– Пожароопасный сезон-2016 отличается крайне высокой напряженностью в лесах региона. При наступлении высокого класса пожарной опасности авиапатрулирование проводилось дважды в день, в прошлом году такого не было, – отметил Сергей Шеверда.

Также министр добавил, что в настоящее время прорабатывается механизм прямого взаимодействия с Минобороны РФ при ликвидации лесных пожаров. Данный вопрос поднят на уровне Минприроды России.

– Мы найдем способ тушить лесные пожары и на землях Минобороны, – заверил министр лесного комплекса Иркутской области.

По оперативным данным на 26 августа природных пожаров в регионе нет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество возгораний в лесах области меньше на 569 случаев, площади, пройденные огнем, сократились на 81 497,2 га, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.