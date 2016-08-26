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Виктор Кондрашов уверен, что новый закон о пунктах приема древесины нанесет удар по всем незаконным рубкам в Приангарье

Правительство Иркутской области в ближайшее время внесет на рассмотрение депутатов Законодательного собрания законопроект о пунктах приема, переработки и отгрузки древесины. Проект закона прошел все этапы согласования, получил положительное заключение прокуратуры. Об этом на Областном лесном форуме сообщил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Виктор Кондрашов. По его словам, данный закон нанесет серьезный удар по всем незаконным рубкам.

Виктор Кондрашов уверен, что принятие закона может встретить сопротивление со стороны лоббирующих интересы нелегальных заготовителей структур.

– Закон станет основным препятствием для «черных лесорубов». Необходимо, чтобы он прошел серьезное обсуждение и его приняли депутаты регионального парламента, – подчеркнул заместитель Председателя Правительства региона.

Законопроект предполагает постановку на учет всех пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории области. После реализации закона появится электронная система учета пиломатериалов, благодаря которой можно будет отслеживать всю цепочку передвижения древесины, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.