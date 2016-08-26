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В Иркутской области отчетность экспортеров в лесной отрасли под пристальным контролем

Контроль за соблюдением налогового законодательства в лесной сфере является одним из приоритетных направлений в работе налоговых органов региона. Объем поступлений от предприятий лесной отрасли в Иркутской области в консолидированный бюджет Российской Федерации превышает платежи в Красноярском крае в три раза, их вклад в консолидированный бюджет Иркутской области - самый большой в Сибирском Федеральном округе.

Наблюдается стабильное повышение налоговых поступлений: в 2013 г. они составляли 2 190 млн рублей, в 2014 г. - 2 768 млн рублей (рост по сравнению с предыдущим годом на 26%), в 2015 г. - 3 046 млн рублей (рост на 10%). В 2015 г. по сравнению с 2013-м наибольший прирост обеспечили следующие налоги: налог на прибыль организаций - в три раза (2015 г. – 517 млн рублей, 2013 г. – 174 млн рублей), НДФЛ - на 28% (2015 г. – 1 594 млн рублей, 2013 г. – 1 246 млн рублей), налог на имущество – в 1,2 раза (2015 г. – 551 млн рублей, 2013 г. – 457 млн рублей), специальные налоговые режимы – в 1,4 раза (2015 г. – 225 млн рублей, 2013 г. – 158 млн рублей).

Данная тенденция обусловлена как развитием производства, повышением курса доллара, так и работой налоговых органов по пресечению деятельности предприятий, использующих незаконные методы оптимизации своих налоговых обязательств, и, соответственно, повышению их налоговой нагрузки.

В связи с тем, что многие лесники являются экспортерами лесопродукции, осуществляют модернизацию и расширение производства, часть налоговых деклараций по НДС представляется с суммами налога, заявленными к возмещению из бюджета.

За последние три года в общей сумме отказанного к возмещению НДС на долю предприятий лесного сектора приходится более половины. В 2015 г. по результатам проведенных налоговыми органами контрольных мероприятий «лесникам» отказано в возмещении 405 млн рублей НДС и доначислено 463 млн рублей (почти в два раза меньше, чем в 2013 г.).

По результатам проводимого анализа осуществляется отбор налогоплательщиков, в отношении которых проводятся выездные мероприятия налогового контроля по выявлению нарушений законодательства о налогах сборах, повлекших занижение налогов к уплате. Также в целях повышения налоговой нагрузки налоговая служба проводит совместную работу с органами власти. Взаимодействие в рамках специально созданных межведомственных комиссий дает возможность комплексно и объективно оценивать деятельность налогоплательщиков, в том числе в части применения «серых» схем в целях уклонения от налогообложения.