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Туристы стали внимательнее выбирать страховки

К выбору страховой компании туристы подходят ответственно: большинство полагается на советы брокера или выбор турагентства, каждый пятый сравнивает условия в разных компаниях и лишь 8% готовы оформить полис в любом территориально удобном офисе. Такой вывод позволяют сделать результаты опроса, проведенного Национальное агенство финансовых исследований соовместно с Группой Ренессанс Страхование в июле 2016 г.

Каждый пятый россиянин выезжал за рубеж в течение последних трех лет (22%). Наибольшее число путешественников наблюдается среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (48%), а наименьшая – среди жителей сёл (13%).

Все опрошенные Москва и Санкт-Петербург Город – миллионник 500-950 тыс. 100-500 тыс. 50–100 тыс. до 50 тыс. и пгт село Да 22 48 22 16 24 20 17 13 Нет 78 52 78 84 76 80 83 87

Среди тех, кто хотя бы раз за три года ездил за пределы страны, каждый четвертый для своей последней поездки за границу лично оформлял страховой полис: 21% — в офисах страховых компаний или у агентов, 3% использовали онлайн инструменты на сайтах страховых компаний или посредников. Чаще всего самостоятельную покупку «страховки» практикуют жители обеих столиц (33% среди имеющих опыт поездки за рубеж). 53% оформили полис вместе с турпакетом и еще 15% вовсе не покупали полис.

При покупке полиса для выезжающих за рубеж более трети путешественников (38%) прислушиваются к советам страхового брокера или туристического агентства, каждый пятый (21%) полагается на свой опыт взаимодействия со страховой компанией и столько же – на рекомендации друзей и близких (20%). 19% сравнивают условия страхования у разных компаний и выбирают для себя оптимальные, каждый десятый (9%) ориентируется на известность бренда, и 8% готовы оформить полис где угодно, в ближайшем территориально удобном офисе.

Несмотря на взвешенный выбор компании, большинство туристов не вникают в детали использования оформленной ими страховки.

Так, на вопрос, что необходимо делать, если требуется медицинская помощь, только четверть опрошенных (25%) ответили, что необходимо звонить по телефону, указанному в полисе. Большинство планирует обратиться к гиду (38%) или в турфирму (10%), ехать в медучреждение (15%) или вызывать врача (11%).