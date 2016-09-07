Туристы стали внимательнее выбирать страховки

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Туристы стали внимательнее выбирать страховки7 сентября 2016
К выбору страховой компании туристы подходят ответственно: большинство полагается на советы брокера или выбор турагентства, каждый пятый сравнивает условия в разных компаниях и лишь 8% готовы оформить полис в любом территориально удобном офисе. Такой вывод позволяют сделать результаты опроса, проведенного Национальное агенство финансовых исследований соовместно с Группой Ренессанс Страхование в июле 2016 г.
Каждый пятый россиянин выезжал за рубеж в течение последних трех лет (22%). Наибольшее число путешественников наблюдается среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (48%), а наименьшая – среди жителей сёл (13%).
|
Все опрошенные
|
Москва и Санкт-Петербург
|
Город – миллионник
|
500-950 тыс.
|
100-500 тыс.
|
50–100 тыс.
|
до 50 тыс. и пгт
|
село
|
Да
|
22
|
48
|
22
|
16
|
24
|
20
|
17
|
13
|
Нет
|
78
|
52
|
78
|
84
|
76
|
80
|
83
|
87
Среди тех, кто хотя бы раз за три года ездил за пределы страны, каждый четвертый для своей последней поездки за границу лично оформлял страховой полис: 21% — в офисах страховых компаний или у агентов, 3% использовали онлайн инструменты на сайтах страховых компаний или посредников. Чаще всего самостоятельную покупку «страховки» практикуют жители обеих столиц (33% среди имеющих опыт поездки за рубеж). 53% оформили полис вместе с турпакетом и еще 15% вовсе не покупали полис.
При покупке полиса для выезжающих за рубеж более трети путешественников (38%) прислушиваются к советам страхового брокера или туристического агентства, каждый пятый (21%) полагается на свой опыт взаимодействия со страховой компанией и столько же – на рекомендации друзей и близких (20%). 19% сравнивают условия страхования у разных компаний и выбирают для себя оптимальные, каждый десятый (9%) ориентируется на известность бренда, и 8% готовы оформить полис где угодно, в ближайшем территориально удобном офисе.
Несмотря на взвешенный выбор компании, большинство туристов не вникают в детали использования оформленной ими страховки.
Так, на вопрос, что необходимо делать, если требуется медицинская помощь, только четверть опрошенных (25%) ответили, что необходимо звонить по телефону, указанному в полисе. Большинство планирует обратиться к гиду (38%) или в турфирму (10%), ехать в медучреждение (15%) или вызывать врача (11%).