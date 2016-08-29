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ТОП-5 претензий к деятельности правительства

29 августа 2016

В августе аналитический центр Юрия Левады выяснил у россиян, какие претензии у них есть к настоящему правительству.

Самый распространенный пункт, за который обыватели критикуют власть – это неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения. В этом году процент недовольных составил 42%. Этот пункт держит первую строчку рейтинга уже 16 лет. Хотя, стоит признать, что это далеко не самый высокий показатель за последнее время. Пик возмущения приходился на ноябрь 2008 года (61%), в самый разгар кризиса.

Вопрос о безразличии власти к социальной защите населения стоит у россиян на втором месте. За последние шесть лет наблюдается постепенное нарастание недовольства, очевидно, связанное с последними событиями в сфере индексации пенсий. Так, если в августе 2010 года индекс недовольства россиян этим пунктом составил 27%, то на сегодняшний момент он повысился до 34%.

Коррупция и эгоизм правительства, которые практически не волновали население в 2000 году (9%), в 2016 году поднялась на третье место (27%), увеличившись за этот период времени на  18 процентных пунктов.

На четвертом и пятом местах стоят проблемы, напрямую связанные с кризисом. Народ беспокоится, что сильные мира сего не могут справится с кризисом в экономике, падением производства (25%), а также не имеют продуманной программы выхода из кризиса (23%)

В чем заключаются ваши основные претензии к деятельности нынешнего правительства?


/ СИА /




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