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Россияне рассказали, что может повлиять на исход выборов-2016

30 августа 2016

Интерес к выборам за последние тринадцать лет вырос. На сегодняшний день свою заинтересованность предвыборной кампанией выражают 45% россиян, тогда как в 2003 году доля таких ответов была ниже на 7 процентных пунктов. При этом немного уменьшилось число респондентов, верящих в важность результатов выборов – с 60% в 2003 году до 56% в нынешнем, сообщает Ромир.

Исследовательский холдинг Ромир провел опрос среди взрослого населения страны на электоральную тему. Чем ближе дата выборов, тем интереснее становятся мнения о политике, особенно если есть возможность сравнить результаты текущего года с результатами прошлых лет. Так, участникам опроса были адресованы аналогичные вопросы, которые уже задавались в 2003 году. 

Результаты первого вопроса, на который было предложено ответить россиянам, позволили определить их степень заинтересованности в разворачивающейся предвыборной кампании и то, насколько важны для населения результаты выборов. По сравнению с результатами опроса тринадцатилетней давности, интерес к предвыборной кампании в этом году несколько повысился – с 38% в 2003 году до 45% в нынешнем. Соответственно, снизилась доля россиян, которые так или иначе не интересуются предстоящим электоратом – с 61% до 50%.

Опрос показал, что интерес к предвыборной кампании растет пропорционально возрасту респондентов. Так, если об интересе к выборам среди молодежи 18-24 лет заявил 31% опрошенных, то в старшей возрастной группе 60 лет+ такой ответ был получен в 57% случаев. Также выше доля интересующихся ходом кампании среди россиян с высшим образованием, занимающих руководящие должности и средние управленческие позиции. Больше половины жителей мегаполисов ответили, что в той или иной степени следят за ходом предвыборной кампании. И это самый высокий показатель по выборке среди различных типов населенных пунктов.

Если говорить о важности результатов грядущих выборов, то в этом вопросе мнения россиян остались фактически неизменными в сравнении с 2003 годом. О важности результатов предстоящих выборов сегодня заявили 56% респондентов при 60% аналогичных ответов в предыдущем опросе. Доля россиян, которым результаты в той или иной степени не важны, осталась на уровне 37-38%.

Как оказалось, большую роль играет возраст респондентов. Чем они старше, тем актуальнее звучит для них тема выборов: среди молодежи признают важность результатов выборов 43% опрошенных, в то время как пенсионеры такой ответ дали в 68% случаев.

Свои коррективы вносят также род деятельности и место жительства опрашиваемых. Результаты выборов больше важны руководителям, служащим и квалифицированным специалистам. Вместе с уменьшением размера населенных пунктов снижается и важность результатов выборов для их жителей. Так, в городах с населением 500 тыс. и более результаты грядущих выборов важны для 59-63% опрошенных, а в малых городах и селах этот показатель не выходит за пределы 54%.

Также россиянам был задан вопрос о том, кто или что, по их мнению, приводит партии к победе на выборах. Полученные ответы показали, что мнения россиян по этому вопросу в некоторых аспектах поменялись в свете последних политических реалий.

Как выяснилось, более 1/4 россиян так же, как и 13 лет назад, убеждены, что победу партий обеспечивает исключительно поддержка народа – так думали 28% в 2003 году, и так считают 27% сегодня. А вот в вопросе поддержки партий президентом и крупным капиталом доли мнений россиян за 13 лет поменялись местами. Сегодня 14% опрошенных уверены, что для победы на выборах партию должен поддерживать президент. В 2003 году такого мнения придерживался каждый десятый респондент. Однако тогда 14% видели успех партии на выборах в помощи олигархов, в то время как сегодня такой ответ дали 10% респондентов.

К тому же несколько уменьшилось количество респондентов, которые видят залог успеха на выборах в умелой предвыборной кампании – с 12% в 2003 году до 9% в нынешнем.

Президент исследовательского холдинга Ромир, вице-президент Gallup International Андрей Милехин прокомментировал результаты опроса: «Исследование показало, что с 2003 года по сегодняшний день ощутимо уменьшилась роль поддержки капитала и наличия денег в партии для ее успеха на выборах – с 25% до 20%. Также, по мнению россиян, несколько потеряли актуальность грамотные политтехнологи и программа партии – с 20% до 15%».

Зато, как отметил Милехин, существенно возросла роль личности лидера, и позиции президента страны в отношении той или иной партии – с 15% до 21%.


/ СИА /




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