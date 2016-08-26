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В День российского кино РУСАЛ откроет кинофестиваль

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в Год российского кино проводит в регионах своего присутствия «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Кино». Кинофестиваль стартует 27 августа, в День российского кино, и пройдет в девяти городах Российской Федерации. Цель проекта, который реализуется в рамках фестиваля РУСАЛа, – знакомство жителей регионов с лучшими работами современного российского кинематографа, создание и развитие площадки, формирующей интерес к культуре и искусству.

«РУСАЛ ФЕСТИВАL #Кино» пройдет с 27 августа по 15 октября. География проекта включает в себя Тайшет (Иркутская обл.), Таежный и Ачинск (Красноярский край), Каменск-Уральский, Краснотурьинск и Североуральск (Свердловская обл.), Кандалакшу (Мурманская обл.), Надвоицы (Республика Карелия), Бокситогорск (Ленинградская обл.).

В условиях удаленности большинства городов от региональных центров и отсутствия в них кинотеатров проведение кинофестиваля здесь имеет особую социальную значимость.

«РУСАЛ ФЕСТИВАL #Кино» пройдет в формате городского семейного праздника. Жители города смогут посмотреть знаковые новинки российского кинематографа: мультфильм «Смешарики. Легенда о золотом драконе», фильмы «Герой», «Экипаж», «Про любовь», «Призрак», «Коробка». В ряде городов кинофестиваль посетят популярные и любимые актеры. Они проведут встречи со зрителями, ответят на интересующие вопросы, примут участие в фото- и автограф-сессиях.

Помимо кинопросмотров гостей фестиваля ждет культурно-развлекательная программа, посвященная российскому кинематографу. На каждой площадке будет работать выставка «Легенды отечественного кино», где посетители смогут познакомиться с историей советского кинематографа. Гости узнают об истории создания культовых отечественных фильмов, актерах, режиссерах, а также увидят несколько авторских костюмов из всеми любимых и легендарных фильмов из коллекции киностудии «Мосфильм».

Программа активностей «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Кино» включает серию кинематографических мастер-классов для детей и подростков: создание авторских киноафиш, лепка героев мультфильмов из пластилина, поделки из воздушных шаров. Также весь день на фестивале будут проводиться викторины, конкурсы, шоу мыльных пузырей.

«РУСАЛ ФЕСТИВАL #Кино» впервые состоялся в прошлом году в четырех городах Урала и Сибири. Мы увидели огромный интерес к фестивалю – его посетило более 8 тыс. человек. В этом году география проекта и его программа значительно расширены: мы сделали акцент на малых городах, которым особенно важно чувствовать свою вовлеченность в современный мир культуры и творчества. При этом сами праздники мы постарались сделать максимально семейными и интерактивными, предоставив возможность принять в них участие всем, независимо от возраста и увлечений», – отметила Вера Курочкина, заместитель генерального директора РУСАЛа.

Информация о компании

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2015 году на долю компании приходилось около 7% мирового производства алюминия и 7% глинозема. В компании работают около 61 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). Обыкновенные акции РУСАЛа и российские депозитарные расписки, выпущенные на акции компании, торгуются на Московской бирже (торговые коды RUAL и RUALR соответственно).