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Жители Бурятии подключили более 40 тысяч «Автоплатежей ЖКХ» в Сбербанке

За текущий год количество подключений к услуге «Автоплатеж ЖКХ» в Бурятском отделении Сбербанка превысило 40 тысяч. Ежемесячно в адрес поставщиков совершается около 15 тысяч автоплатежей на общую сумму более 7 млн рублей.

- Автоплатеж позволяет экономить время при оплате регулярных платежей как с фиксированной, так и по выставленной сумме и гарантирует своевременное списание денежных средств со счета карты, - отмечает начальник отдела платежных сервисов Бурятского отделения Сбербанка Вячеслав Иршутов. - Перед списанием банк информирует клиента об очередном платеже с помощью СМС-уведомления, а пользователь сам принимает решение о необходимости его проведения, контролируя процесс с помощью мобильного телефона.

Напомним, что до 31 октября 2016 года в Сбербанке действует акция. Клиент, подключивший «Автоплатеж ЖКХ», имеет возможность стать обладателем 500 бонусов СПАСИБО. Подключить Автоплатеж могут владельцы банковских карт Сбербанка, пользующиеся сервисом «Мобильный банк». Сделать это можно через интернет-банк Сбербанка, а также обратившись к сотруднику в офисе.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 подразделения по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.