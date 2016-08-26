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Мягкие высказывания Йеллен ослабят доллар до уровня 63,70 руб.

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 50,75 коп. (-0,78%), до 64,66 руб., курс евро – на 35,00 коп. (-0,47%), до 73,00 руб.

Центральный банк России с 26 августа повысил официальный курс доллара США на 13,19 коп., до 64,9459 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 73,2135 руб., что выше предыдущего дня на 0,61 коп.

В четверг торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. Укреплению рубля частично способствовали налоговые выплаты и положительная динамика цен на нефть. К закрытию торгов баррель Brent подорожал на 1,7%, до $49,66 после подтверждения участия Ирана в переговорах ОПЕК. Агентство Shana передало, что министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане посетит встречу производителей нефти в Алжире в сентябре.

В пятницу ключевым событием для рынков станет выступление главы ФРС США Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Если Йеллен будет мягка в своих высказываниях, доллар США подешевеет, пара доллар/рубль снизится в район 63,70/80. Если со стороны Йеллен прозвучат сигналы к дальнейшему повышению ставки, доллар подорожает, пара доллар/рубль поднимется выше уровня 65,00.

Насколько курс доллара превысит уровень 65 рублей, будет зависеть от динамики цен на нефть. При дешевеющей нефти ожидается укрепление американской валюты до 65,60 руб., при отсутствии снижения цен на нефть – до 65,20 руб. В связи с выступлением главы ФРС США сегодняшний обзор без графика и прогноза.

Согласно последним данным CME Group's FedWatch Tool, вероятность повышения ставок в сентябре выросла с 21% до 24%, в декабре – с 41,1% до 44%.

Владислав Антонов, аналитик Альпари