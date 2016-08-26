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«Башнефть» продадут по частям?

Министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что госпакет «Башнефти» в размере 50,08% уставного капитала (60,2% обыкновенных акций) может быть продан одним или несколькими лотами. Сама приватизация может состояться «в любой момент», начиная с сентября этого года и заканчивая всем 2017 годом.

С нашей точки зрения, это очень плохая идея. Во-первых, это влечет за собой прямые потери бюджета, ведь продажа контрольного пакета акций всегда предполагает премию в размере 20-25% к текущим биржевым котировкам.

Во-вторых, можно с высокой вероятностью утверждать, что «Башнефть» станет мишенью для агрессивного поглощения. То есть одна или несколько финансовых компаний постараются скупить контроль с рынка в интересах загадочного инвестора. Биржевых спекулянтов в этом случае ждет ралли и неплохая прибыль. Однако вопрос национальной экономической безопасности России – кому достанется вся нефтяная промышленность Башкирии – остается открытым.

С нашей точки зрения, контрольный пакет «Башнефти» стоит внести в уставный капитал «Роснефти», а затем приватизировать миноритарный пакет акций «Роснефти», естественно, с сохранением государственного контроля.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари