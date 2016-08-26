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В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту умышленной невыплаты зарплаты строителям Богучанской ГЭС

Следственный отдел по г. Усть-Илимска возбуждил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Богучанское монтажное управление «Гидромонтаж», подозреваемого в частичной невыплате заработной платы свыше трех месяцев, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.

Как выяснилось в ходе следствия, в промежуток с мая 2015 по февраль 2016 гг. гендиректор предприятия, умышленно, из личной заинтересованности, совершил частичную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат 16 работникам указанной организации на общую сумму чуть более 3 млн. рублей.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.