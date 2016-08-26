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ДТП в Усольском районе: 28-летняя иркутянка погибла при столкновении "Mazda" с внедорожником «Toyota Land Cruiser»

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибла иркутянка, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Утром 26 августа в усольский отдел полиции поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на автодороге Р-255 «Сибирь» в 3 км от Картагонской развязки.

По предварительным данным, 28-летняя жительница Иркутска за рулем «Mazda Demio» выехала встречную полосу и столкнулась с внедорожником «Toyota Land Cruiser», направлявшимся в сторону Усолья-Сибирского.

В результате случившегося женщина скончалась на месте аварии до приезда бригады скорой помощи. Кроме того, повреждения получили две пассажирки, находившиеся в салоне «Тойоты».

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все детали и обстоятельства происшествия.