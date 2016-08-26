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ЦБ РФ задумался о решении проблемы «мертвых акционеров»

В конце августа ЦБ РФ должен обсудить предложения о поправках в закон об акционерных обществах, касающихся в том числе акционеров, которых не удается найти. «Мертвыми» Центробанк называет тех, информации о которых нет или ее недостаточно, чтобы идентифицировать. Мегарегулятор предлагает все акции таких участников передавать в доверительное управление фонду по защите прав вкладчиков и акционеров.

По предложению ЦБ, продать акции управляющий не сможет, а срок управления должен быть длительным, чтобы их владельцы могли объявиться и доказать свои права. Если же владельцы так и не объявятся, то акции передадут в качестве казначейского пакета самой компании, а если компания государственная — государству. Публичное акционерное общество должно будет продать бумаги на рынке, а остальные предложить акционерам.

Вопрос достаточно острый, особенно для акционерных компаний, созданных в процессе приватизации и прошедших процедуру перехода на единую акцию.

Изначально многие российские, прежде всего, нефтегазовые холдинги имели значительный free float в дочерних структурах. Однако постоянные упреки в использовании трансфертных цен и ущемлении прав миноритариев заставили обменять free float на акции материнской компании. Обмен также часто не обходился без скандалов – «ЮКОС», «Сибнефть», ряд дочерних компаний «Роснефти» и т.д. Доля «мертвых акционеров» может быть достаточно существенной вплоть до 2-3% от уставного капитала, а это уже может повлиять на оценку компании. Ведь при построении финансовой модели казначейские акции обычно вычитаются из используемого для определения справедливой цены размера уставного капитала компании.

Мы считаем инициативу ЦБ РФ очень своевременной, направленной, прежде всего, на защиту интересов мелких акционеров, например, работников предприятий, получивших свои бумаги в процессе приватизации. Российский финансовый рынок становится все более цивилизованным и привлекательным для рядовых инвесторов. Что в итоге скажется как на ликвидности, так и на капитализации.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари