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В Иркутской области при участии Интерпола обнаружили Lexus, Mazda и Honda Fit, числившиеся в федеральном розыске

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, в Иркутске 25 августа сотрудники правоохранительных органов выявили три иномарки, находящихся в федеральном розыске.

В ходе проверки полученных сведений установлено, что иномарки были похищены в период с 2006 по 2014 годы.

Установлено, что кроссовер Lexus RX330 был похищен у жительницы Москвы, седан Mazda 6 – у жителя Екатеринбурга. Владельцем хетчбэка Honda Fit оказался житель Нижнеудинска Иркутской области.

В настоящее время автомобили помещены на арестплощадку и в ближайшее время будут возвращены потерпевшим. Принимаются меры к установлению злоумышленников, похитивших транспортные средства.