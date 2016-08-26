Новости

Работники ИНК сразились в конкурсе за звание лучшего мастера

Конкурс «Лучший по профессии» прошел в Иркутской нефтяной компании (ИНК) в шестой раз. 154 сотрудника боролись в состязаниях за призовые места в 18 номинациях.

Церемония открытия конкурса состоялась в культурно-досуговом центре «Магистраль» в Усть-Куте. После концертной программы конкурсантов ждало первое испытание – тест, состоящий из 60 вопросов, касающихся основной специальности, охраны труда и промышленной безопасности, а также промышленной экологии. На ответы было отведено 90 минут. Площадками для практики стали база управления технологического транспорта (УТТ) ИНК и автодром Усть-Кута. На УТТ свои профессиональные навыки демонстрировали слесари нефтепромыслового оборудования технологических установок, слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), слесари ЛЭС, электрогазосварщики, электромонтеры, машинисты технологических насосов и охранники. Здесь же конкурсанты выполняли практическое задание по оказанию доврачебной помощи. На автодроме соревновались водители и водители-охранники.

На следующий день соревнования продолжились на площадках Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) и на приемо-сдаточном пункте (ПСП) «Марковское». Здесь за звание сильнейшего боролись операторы добычи нефти и газа, операторы технологических установок, машинисты технологических компрессоров, пожарные, лаборанты химического анализа, операторы товарные.

Сразу по завершении соревнований жюри подвело итоги. В этот же день состоялась церемония награждения 54 победителей и призеров конкурса. Все участники вновь собрались в ДК «Магистраль», где был организован праздничный концерт. Праздник завершился зрелищным запуском почти двух сотен светящихся воздушных шаров.