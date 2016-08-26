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Продажи электронных билетов на ВСЖД с начала этого года выросли на 34,4%

За первое полугодие 2016 года на ВСЖД продано уже свыше 256 тысяч электронных билетов на поезда дальнего следования. Это на 34,4 % больше, чем было в прошлом году за такой же период времени.

Согласно статистике, наибольшее количество электронных билетов приобретается пассажирами на официальном сайте ОАО "РЖД". С помощью этого интернет-ресурса приобретено 66,7% от общего количества всех проданных билетов.

Как отмечают специалисты Восточно-Сибирского филиала АО "ФПК", ежегодный рост популярности электронных билетов объясняется тем, что этот способ оформления проездных документов удобен для пассажиров, в частности – экономией времени.