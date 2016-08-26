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Женщины-водители попадают в ДТП на 28% чаще мужчин, но страховые выплаты больше платят мужчинам

Женщины-водители попадают в дорожно-транспортные происшествия на 28% чаще, чем мужчины, свидетельствует статистика «АльфаСтрахование». Причем, у женщин - это чаще небольшие аварии, а мужчины чаще становятся участниками тяжелых ДТП.

«АльфаСтрахование» изучила страховые случаи, произошедшие с клиентами компании по программам «Очень умное каско» и «Очень умное каско бонус» за 2015-2016 г. и сравнила особенности вождения мужчин и женщин.

Чаще всего в дорожно-транспортные происшествия попадают женщины. Каждая шестая женщина-водитель, застрахованная в компании по каско, обращалась за страховой выплатой. И это несмотря на то, что договоров по каско, заключенных с мужчинами, в компании в два раза больше, чем с женщинами.

Абсолютное количество ДТП, совершенных водителями-мужчинами, хоть и больше, однако по частоте попадания в аварии (соотношение количества застрахованных водителей каждого пола и числа происшествий с их участием) автовладельцы-женщины опережают мужчин на 3,5%. По данным исследования, этот показатель составляет 16,1% для женщин и 12,6% для мужчин.

Женщины чаще всего попадают в легкие и менее опасные аварии, в то время как мужчины становятся участниками тяжелых дорожно-транспортных происшествий. Соответственно и имущество женщин страдает меньше, чем автомобили мужчин.

Средняя сумма компенсаций, выплаченных по страховым происшествиям с водителями-мужчинами, на 10% выше, чем по ДТП, произошедших по вине женщин.

Основная причина многочисленных аварий у женщин-водителей - несоблюдение правил перестроения и маневрирования, у мужчин – нарушение скоростного режима.

Данные получены благодаря использованию телематических устройств, установленных на автомобили клиентов «АльфаСтрахование» благодаря поставщику технологического решения – компании Meta System.

«АльфаСтрахование» стала первой компанией в России, использующей для продукта категории pay-as-you-drive («плати, как ездишь») мониторинг стиля вождения при помощи спутниковой, а не сотовой связи. Преимущество решения от Meta System - в беспрерывности передачи данных, не зависящей от качества сотовой связи на маршруте.

Телематическое устройство устанавливается в автомобиль клиента на шесть месяцев, в течение этого времени оборудование накапливает информацию о его манере вождения: резкость старта, ускорения и торможения, плавность перестроений и вхождения в повороты, среднее пройденное расстояние и максимальная скорость движения. Все накопленные данные отображается в мобильном приложении смартфона водителя. Автовладельцы, соблюдающие требования аккуратного вождения, могут сократить стоимость защиты каско «АльфаБизнес» на 35%.