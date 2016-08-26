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Губернатор рассказал, почему сорвался аукцион по лесным участкам в июне этого года и потребовал не допускать на них фирмы-однодневки

Лесные участки под заготовку древесины не должны доставаться фирмам-однодневкам и спекулянтам. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, выступая на Областном лесном форуме.

В частности, состоялась дискуссия на тему лесопользования, где главы территорий и руководители предприятий выдвинули ряд предложений по повышению прозрачности этой деятельности. Так, мэр Казачинско-Ленского района Александр Абраменко предложил ввести процедуру предварительного согласования с муниципалитетами лесосек, выставляемых на аукционы.

По мнению инициатора, предприятиям, идущим на аукцион, к пакету необходимых документов, которые направляются в региональное министерство лесного комплекса, можно прилагать рекомендации администраций муниципальных образований, на территории которых находится данное производство.

Автор предложения считает, что хотя такое согласование не имеет юридической силы, но минлес таким образом официально извещается о позиции местных властей в отношении претендента на лесной участок, информируется о налоговой отдаче предприятия, его мощностях.

Предложение вызвало неоднозначную оценку участников форума. Однако Губернатор Сергей Левченко согласился с мэром Казачинско-Ленского района в том, что недобросовестные игроки нередко пытаются любыми способами внедриться в торги по лесным участкам. Глава региона в качестве примера привел ситуацию, которая сложилась в июне-июле текущего года с аукционом, где единым лотом были выставлены четыре участка общей площадью более 600 тыс. га в Киренском, Мамско-Чуйском и Усть-Кутском районах.

– На этом конкурсе сцепились две компании, – рассказал Сергей Левченко. – Одна крупная, которая уже имеет глубокую переработку и два пеллетных завода. И компания, которая перед этим за два месяца зарегистрировалась с 10-тысячным уставным капиталом. И она дошла на аукционе до суммы арендной платы, вдумайтесь, в 319,5 млн рублей! Компания, которая не имеет ни копейки на своем счету, в которой всего два человека работников. Для какой цели они это делали?

Наверно, каждый понимает. Конкурс пришлось остановить, проводить еще раз. Так ведь такой шум поднялся, что мы конкурсы неправильно проводим.

Напомним, повторный аукцион по данным лесным участкам состоялся 12 июля. Выиграла крупная лесоперерабатывающая компания из Усть-Кута. Цена лота выросла на 145%, до 76 743 269 рублей 97 копеек. Представитель фирмы, которая на предыдущих торгах сознательно шла на срыв аукциона, признался: делалось это для того, чтобы не потерять задаток в размере около 32 млн рублей. Он не возвращается, если победитель не в состоянии оплатить заявленную им сумму, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.