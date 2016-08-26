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В 2 раза больше денег выделили муниципалитетам Иркутской области на строительство и ремонт дорог в 2016 году

Сегодня в министерстве строительства, дорожного хозяйства региона под руководством заместителя министра Евгения Липатова состоялось совещание, на котором рассматривались промежуточные итоги освоения муниципальными образованиями Иркутской области субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог.

В рамках ряда действующих госпрограмм на данные субсидии из Дорожного фонда выделено 1 млрд. 129 млн. рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Иркутску вместо первоначально запланированных 160 млн. рублей предусмотрено субсидий 310 млн. рублей, а также 200 млн бюджетного кредита. В целом областной центр получит 510 млн. рублей из Дорожного фонда.



На совещании представители различных муниципалитетов, в том числе Усольского, Черемховского, Заларинского, Аларского, Киренского и ряда других районов, городов Иркутск, Ангарск, Братск, Саянск, Свирск отчитались о том, как ведутся работы в территориях. Практически везде исполнение идет в срок, проблем нет.



- В этом году на получение субсидий заявки подало большее количество муниципалитетов, причем появился интерес к ранее невостребованным субсидиям по ремонту сельских дорог, - отметил Евгений Липатов. – В территориях ответственно подходят к подготовке документации, работая в плотном контакте с региональным министерством строительства. Все стараются обеспечить проведение работ в срок, при этом грамотно расходовать каждый рубль.



Специалисты министерства в постоянном режиме проверяют ход работ на объектах. На следующей неделе планируется выезд на строительство Покровской развязки в Иркутске и в Иркутский район, где ведется капитальный ремонт автомобильной дороги от поселка Маркова до автодороги на падь Мельничную, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.



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