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Сергей Левченко встретился с участниками лагеря "Байкал-2020"

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня встретился с участниками международного лагеря «Байкал-2020». Глава региона посетил несколько дискуссионных площадок, где участвовал в обсуждении проблем экологии, молодежной политики в регионе, развития и поддержки бизнеса.

- Очень радует, что у нашей молодежи есть свое мнение. Мы сегодня обсуждали самые разнообразные темы. Много вопросов касалось развития бизнеса. Юноши и девушки предлагают разнообразные инновационные подходы, - сказал Сергей Левченко.

В этом году участниками международного молодежного лагеря «Байкал-2020» стали 500 человек из 11 стран, 36 регионов Российской Федерации, 27 муниципальных образований Иркутской области.

- Я увидел много интересных проектов, которые можно реализовать именно в нашем регионе: в строительной, лесной и других областях. Наша задача сделать так, чтобы эти молодые люди не были разочарованы и получили поддержку для реализации своих планов, - подчеркнул глава Приангарья.

По итогам работы лагеря для реализации лучших проектов будут вручены гранты Правительства Иркутской области. Главный приз – 300 тыс. рублей, три награды по 200 тыс. рублей и шесть по 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.