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Школы и детские сады Иркутска готовы к началу учебного года

Школы и детские сады Иркутска готовы к началу учебного года. Как сообщила начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Иркутску Наталья Кунцевич, были проверены 69 муниципальных школ, 124 детских сада и 16 учреждений дополнительного образования. Все детские сады и 64 школы приняты без замечаний.

В пяти школах, №31, 21, 27,53, и 26, отсутствует запасной выход с третьего этажа зданий. Администрация города запланировала средства для обустройства указанных выходов в 2017 году. Все остальные замечания будут устранены до 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.